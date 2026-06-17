Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de, vali yardımcısı ve kaymakam atamalarına ilişkin yeni Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. 2026/148 karar numaralı düzenleme ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan çok sayıda mülki idare amirinin yeni görev yerleri belli oldu.

Kararname kapsamında kaymakamlar, vali yardımcıları ve bakanlık merkez teşkilatında görev yapan bazı isimler farklı görevlere atandı. Böylece birçok il ve ilçede idari kadrolarda değişikliğe gidildi.

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA ATAMALAR YAPILDI

Kararnameye göre Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Başer, Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çiftçiler ise Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

Tekin Dundar da Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Ankara Vali Yardımcısı Namur Kemal Nazlı ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği görevine görevlendirildi.

Karar kapsamında çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısının da İçişleri Bakanlığı merkez birimlerinde daire başkanı ve şube müdürü olarak görevlendirildiği belirtildi.

İSTANBUL’DA DİKKAT ÇEKEN GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Kararnamede İstanbul’daki bazı ilçelere yapılan kaymakam atamaları dikkat çekti. Ankara Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, İstanbul Maltepe Kaymakamlığı görevine getirildi.

Diyarbakır Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin İstanbul Çekmeköy Kaymakamı olurken, Konya Ereğli Kaymakamı Murat Eren İstanbul Silivri Kaymakamlığına atandı.

Bursa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi İstanbul Güngören Kaymakamlığına, Denizli Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise İstanbul Adalar Kaymakamlığına görevlendirildi.

İZMİR’DE BİRÇOK İLÇENİN KAYMAKAMI DEĞİŞTİ

İzmir’de de bazı ilçelerde yeni görevlendirmeler yapıldı. Balıkesir Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal İzmir Bayraklı Kaymakamlığına atandı.

Balıkesir Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman İzmir Bergama Kaymakamlığına, Kars Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ise İzmir Kemalpaşa Kaymakamlığına getirildi.

Öte yandan Bursa Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna’nın Şanlıurfa Suruç Kaymakamlığına atanmasının ardından boşalan göreve Van Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem görevlendirildi.

BURSA’DA OSMANGAZİ, İNEGÖL VE KESTEL’E YENİ KAYMAKAMLAR

Bursa’da da Osmangazi, İnegöl ve Kestel ilçelerinde görev değişikliği yapıldı. İstanbul Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Bursa Osmangazi Kaymakamlığına atandı.

Hatay Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, Bursa İnegöl Kaymakamlığı görevine getirildi. İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emre Zeyrek ise Bursa Kestel Kaymakamı oldu.

MÜLKİ İDAREDE YENİ DÖNEM

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle birlikte çok sayıda il ve ilçede mülki idare kadroları yeniden şekillendi. Atamaların ardından yeni görevlendirilen kaymakam ve vali yardımcılarının önümüzdeki süreçte görevlerine başlaması bekleniyor.

Kararname, İçişleri Bakanlığı teşkilatında hem taşra hem de merkez yapılanmasında kapsamlı bir görev değişimini beraberinde getirdi.