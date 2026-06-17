Yapay zeka ile hazırlandı! Kurtlar Vadisi’nin Polat’ını bir de böyle izleyin

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve Türk televizyonculuk tarihinin en popüler yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, yıllar sonra dahi adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Dizide Necati Şaşmaz'ın hayat verdiği ve akıllara seslendirme sanatçısı Umut Tabak'ın sesiyle kazınan Polat Alemdar karakteri, bu kez ezber bozan bir dijital çalışmaya konu oldu.

Gelişen yapay zekâ teknolojisini kullanan içerik üreticileri, Necati Şaşmaz’ın kendi sesini Polat Alemdar'ın ikonik replikleriyle birleştirerek "Bu karakter dublajsız olsaydı nasıl olurdu?" sorusuna yanıt aradı.

SESLENDİRİLEN VİDEOYA YAPAY ZEKÂ DOKUNUŞU

Kurtlar Vadisi dizisi, yayınlandığı yıllarda sokakları boşaltacak kadar büyük bir hayran kitlesine ulaşmış, karakterlerin analizi ve ses tonları hafızalarda derin izler bırakmıştı. Polat Alemdar karakterinin kararlı ve sert tonlaması, dublaj başarısıyla özdeşleşmişti.

Günümüzde sınırları zorlayan yapay zekâ teknolojisi, bu kez sinema ve dizi sektörünün geçmişine dokundu. Necati Şaşmaz'ın röportajlarından ve gerçek konuşmalarından alınan ses örnekleri, yapay zekâ ile yeniden revize edildi.