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Yaşam Otelden kopan parçalar çevreye saçıldı! Kontrollü yıkımda korku dolu anlar
Yaşam

Otelden kopan parçalar çevreye saçıldı! Kontrollü yıkımda korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Erzurum Yakutiye'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan otel binasında tehlikeli anlar yaşandı.

Erzurum’da kentsel dönüşüm çalışmalarında yürekler ağızlara geldi. 

 

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde Mumcu Semti’nde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bir otelin yıkımı kontrollü olarak yapıldı. Binanın bir bölümü yıkılırken korku dolu anlar yaşandı. Yıkım esnasında binanın bir cephesinden kopan parçalar çevreye saçıldı. Yıkım esnasında yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması sayesinde bir olumsuzluk yaşanmadı.

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