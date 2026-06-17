DSÖ tek tek sıraladı: İşte kanser riskini azaltan 10 yiyecek!
Dünya Sağlık Örgütü, kanser riskini azaltan 10 yiyeceği açıkladı. Peki kanser riskini en çok azaltan yiyecek hangisi? İşte o liste...
Dünya Sağlık Örgütü, kanser riskini azaltan 10 yiyeceği açıkladı. Peki kanser riskini en çok azaltan yiyecek hangisi? İşte o liste...
2050 YILINA KADAR KANSER VAKALARI ARTACAK! Yaklaşan küresel kanser yükünden bahsedecek olursak, Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre 2050 yılına kadar yaşlanan nüfus, sağlıksız yaşam tarzları ve çevresel faktörler tarafından teşvik edilen 35 milyon yeni vakaya kadar önemli ölçüde artması bekleniyor.
KANSER RİSKİNİ EN AZA İNDİREN YİYECEKLER AÇIKLANDI! Araştırmacılar ve gıda endüstrisi, kanser önleme için gıda ve tarımsal yan ürünleri kullanmada yenilikçi yaklaşımları keşfetmek için iş birliği yapıyor. Edinilen çabalar, polifenoller ve lif gibi biyoaktif bileşikler açısından zengin tarımsal gıda yan ürünlerinin işlevsel gıdalar ve nutrasötikler geliştirmek için geri dönüştürülmesini içeriyor. Dünya Sağlığı Örgütü'nün açıkladığı veriler doğrultusunda kanser riskini azaltan yiyecekleri sıraladık...
10) DOMATESLER
9) KETEN TOHUMLARI
8) ZERDEÇAL
7) ZEYTİNYAĞI
6) KURUYEMİŞLER
5) TARÇIN
4) SARIMSAK
3) FASULYE
2) HAVUÇLAR
1) BROKOLİ/ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23