  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı! İşte ilk 10’a giren devler Kılıçdaroğlu istedi, Yargıtay patır patır sildi! CHP’nin milletvekili sayısı bakın kaça düştü Bayraktar TB2 ve İsrail'in Heron İHA'sı arasında kalmışlardı: Ve Türkiye ile ilgili flaş açıklamayı yaptılar Fatih Terim-İbrahim Hacıosmanoğlu kavgasının perde arkasında yatan ne? İşte tüm detaylar... Çürük, ezik ve küflenmiş ürünler... Evde konserve hazırlarken yapılan hatalar... Göz yapısı, retina sağlığı: Yazı gözlüksüz karşılamak isteyenler akıllı merceklere yöneliyor Adana’da kavurucu sıcaklık başladı! ‘Mümkünse dışarı çıkmayın' 6 yıl önce alevlere teslim olmuştu! Kozan ormanları yeniden yeşile döndü Bebeğine bu ismi verenler yaşadı! 4 çeyrek altın hediye!
#1
Foto - DSÖ tek tek sıraladı: İşte kanser riskini azaltan 10 yiyecek!

2050 YILINA KADAR KANSER VAKALARI ARTACAK! Yaklaşan küresel kanser yükünden bahsedecek olursak, Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre 2050 yılına kadar yaşlanan nüfus, sağlıksız yaşam tarzları ve çevresel faktörler tarafından teşvik edilen 35 milyon yeni vakaya kadar önemli ölçüde artması bekleniyor.

#2
Foto - DSÖ tek tek sıraladı: İşte kanser riskini azaltan 10 yiyecek!

KANSER RİSKİNİ EN AZA İNDİREN YİYECEKLER AÇIKLANDI! Araştırmacılar ve gıda endüstrisi, kanser önleme için gıda ve tarımsal yan ürünleri kullanmada yenilikçi yaklaşımları keşfetmek için iş birliği yapıyor. Edinilen çabalar, polifenoller ve lif gibi biyoaktif bileşikler açısından zengin tarımsal gıda yan ürünlerinin işlevsel gıdalar ve nutrasötikler geliştirmek için geri dönüştürülmesini içeriyor. Dünya Sağlığı Örgütü'nün açıkladığı veriler doğrultusunda kanser riskini azaltan yiyecekleri sıraladık...

#3
Foto - DSÖ tek tek sıraladı: İşte kanser riskini azaltan 10 yiyecek!

10) DOMATESLER

#4
Foto - DSÖ tek tek sıraladı: İşte kanser riskini azaltan 10 yiyecek!

9) KETEN TOHUMLARI

#5
Foto - DSÖ tek tek sıraladı: İşte kanser riskini azaltan 10 yiyecek!

8) ZERDEÇAL

#6
Foto - DSÖ tek tek sıraladı: İşte kanser riskini azaltan 10 yiyecek!

7) ZEYTİNYAĞI

#7
Foto - DSÖ tek tek sıraladı: İşte kanser riskini azaltan 10 yiyecek!

6) KURUYEMİŞLER

#8
Foto - DSÖ tek tek sıraladı: İşte kanser riskini azaltan 10 yiyecek!

5) TARÇIN

#9
Foto - DSÖ tek tek sıraladı: İşte kanser riskini azaltan 10 yiyecek!

4) SARIMSAK

#10
Foto - DSÖ tek tek sıraladı: İşte kanser riskini azaltan 10 yiyecek!

3) FASULYE

#11
Foto - DSÖ tek tek sıraladı: İşte kanser riskini azaltan 10 yiyecek!

2) HAVUÇLAR

#12
Foto - DSÖ tek tek sıraladı: İşte kanser riskini azaltan 10 yiyecek!

1) BROKOLİ/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsasının kafası karışık
Ekonomi

New York borsasının kafası karışık

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası karışık seyirle kapandı.

Dolu bir anda bastırdı! Kaskıyla kendini korudu
Yerel

Dolu bir anda bastırdı! Kaskıyla kendini korudu

Kırklareli’nde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte yağmur ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken yağış..
Duruşma sırasında bir anda yere yığılan savcı hayatını kaybetti!
Gündem

Duruşma sırasında bir anda yere yığılan savcı hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde duruşma sırasında kalp krizi geçiren Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz hayatını kaybetti.

Öğretmen anneden LGS’de 5 yanlış yapan kızına gündem olan tepki
Gündem

Öğretmen anneden LGS’de 5 yanlış yapan kızına gündem olan tepki

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının ardından, matematik öğretmeni bir annenin 5 yanlış yapan kızına gösterdiği sert tepki gündem..
Kalesinde devleşti! İspanya'ya izin vermedi
Spor

Kalesinde devleşti! İspanya'ya izin vermedi

2026 FIFA Dünya Kupası’nda İspanya ile 0-0 berabere kalan Yeşil Burun Adaları’nda kaleci Vozinha geceye damga vurdu. 7 kurtarışla maçın adam..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 11,5 milyon isme tek tek teşekkür belgesi: Siz bu milletin davasına sahip çıktınız!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 11,5 milyon isme tek tek teşekkür belgesi: Siz bu milletin davasına sahip çıktınız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti’nin 11 milyon 543 bin 301 üyesine tek tek seslenerek “Milletimizin davasına ve Türkiye’nin geleceğine sahip ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23