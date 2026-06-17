KANSER RİSKİNİ EN AZA İNDİREN YİYECEKLER AÇIKLANDI! Araştırmacılar ve gıda endüstrisi, kanser önleme için gıda ve tarımsal yan ürünleri kullanmada yenilikçi yaklaşımları keşfetmek için iş birliği yapıyor. Edinilen çabalar, polifenoller ve lif gibi biyoaktif bileşikler açısından zengin tarımsal gıda yan ürünlerinin işlevsel gıdalar ve nutrasötikler geliştirmek için geri dönüştürülmesini içeriyor. Dünya Sağlığı Örgütü'nün açıkladığı veriler doğrultusunda kanser riskini azaltan yiyecekleri sıraladık...