  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tapuda 10 milyon gerçekte 30 milyon! Silivri Belediyesi’nde villa skandalı büyüyor Gazzeli kanser hastalarının feryadı: İsrail ablukası ölüme sürüklüyor Tayland Mahkemesi’nden skandal karar! Uygur Türklerine idam cezası İcazet törenini görünce laikçi atak geçirdi! Koşun Zülal’i yine hedef göstermişler (!) Gürlek tartışmalara son noktayı koydu: İki süreç birbirinden bağımsız Bakan Fidan Rusya’dan mesaj verdi: Türkiye inisiyatif almaktan geri durmayacak Görüntüleri izleyip gurur duymamak elde değil! Yerli savunma sistemi hedefi yok etti 380 bin doları bakın kime götürmüş! Silivri’deki rüşvet çarkında bomba itiraflar CHP’de koltuk savaşları bitmiyor: Protokolde yer ayrılmayan başkan küsüp salonu terk etti Yakından takip ediyoruz: Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Dünya Siyonistler, Trump'a baş kaldırdı! "İsrail olmasa ABD olmazdı"
Dünya

Siyonistler, Trump'a baş kaldırdı! "İsrail olmasa ABD olmazdı"

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Siyonistler, Trump'a baş kaldırdı! "İsrail olmasa ABD olmazdı"

Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi, "İsrail olmasa ABD olmazdı" diyerek Donald Trump'a meydan okudu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı." ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a "İsrail olmasa ABD olmazdı." diyerek meydan okudu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yakınlığıyla bilinen Kanal 7 televizyonu, Huckabee'nin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir konferansta konuştuğunu bildirdi.

Huckabee, görevinin yalnızca İsrail'de ABD'yi temsil etmek olmadığını, aynı zamanda ABD'lilere İsrail'in ülkeleri için ne kadar önemli olduğunu da anlatmak olduğunu savundu.

 

İsrail ve ABD'nin ortak mirasa sahip olduğunu ileri süren Huckabee, ABD Başkanı Trump'a meydan okuyarak "İsrail olmasaydı, Amerika da olmazdı. Varlığımızı, bu topraklarda yaşananlara borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinin ardından Orta Doğu gündemine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, "Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı. Ben olmasam İsrail olmazdı çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi. Bibi (Binyamin Netanyahu) ile harika ilişkim var ama artık Bibi, Lübnan konusunda daha sorumlu davranmak zorunda." diye konuşmuştu.

İsrail'de Netanyahu'ya mutabakat şoku! Muhalefet ve koalisyon ortaklarından sert tepki geldi!
İsrail'de Netanyahu'ya mutabakat şoku! Muhalefet ve koalisyon ortaklarından sert tepki geldi!

Gündem

İsrail'de Netanyahu'ya mutabakat şoku! Muhalefet ve koalisyon ortaklarından sert tepki geldi!

Bahçeli’den İsrail’e: "Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargâhlarının teslim bayrağını çekmesidir"
Bahçeli’den İsrail’e: "Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargâhlarının teslim bayrağını çekmesidir"

Gündem

Bahçeli’den İsrail’e: "Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargâhlarının teslim bayrağını çekmesidir"

İsrail Putin'i de kandırmış!
İsrail Putin'i de kandırmış!

Dünya

İsrail Putin'i de kandırmış!

Trump'tan Netanyahu'ya tepki: ABD olmasaydı İsrail yok olurdu
Trump'tan Netanyahu'ya tepki: ABD olmasaydı İsrail yok olurdu

Dünya

Trump'tan Netanyahu'ya tepki: ABD olmasaydı İsrail yok olurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23