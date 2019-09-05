Oğlunu öldüren baba tutuklandı Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, düğünden sonra yanından ayrılmayı düşünen oğlunu tüfekle vurarak öldüren yaşlı baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, düğünden sonra yanından ayrılmayı düşünen oğlunu tüfekle vurarak öldüren yaşlı baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Koçarlı ilçesinde bağlı Hacıhamzalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda; uzun süredir nişanlı olduğu kızla 8 Ekim’de evlilik hazırlıkları yapan İsa T. (25) ile 72 yaşındaki babası Orhan T., sabah hayvanlara bakmak için evlerinin yakınındaki dama gitti. Baba oğul hayvan damında birlikte çalışırken, İsa T.’nin düğünden sonra yaşamak için Efeler ilçesinde ev kiralaması yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ahırdan eve dönen baba Orhan T., yanında getirdiği av tüfeğiyle oğlu İsa T.’ye 2 el ateş etti. Ahırın önünde kanlar içinde yere yığılan İsa T., olay yerinde hayatını kaybederken; baba ise suç aletiyle birlikte jandarmaya teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan baba Orhan T., Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından mahkemeye gönderilen zanlı baba, ‘kasten adam öldürmek’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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