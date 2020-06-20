Oğlu sınavda baba ağaçta ter döktü

Adana’nın Kozan ilçesinde Atatürk parkında dut ağacında mahsur kalan yavru kedileri, oğlunun sınavdan çıkmasını bekleyen bir baba kurtardı.

Kozan’da Atatürk parkında sabah park denetimini yapan güvenlik görevlisi İmran Kara, iki küçük kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark etti. Kara, itfaiye ekiplerine haber verdi. Ancak o sırada parkta bulunan ve oğlu Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) giren Berat Ertürk’ün babası Mehmet Ertürk, kedilerin miyavlamasına dayanamayarak kurtarmak için gönüllü oldu. Dut ağacında düşmek üzere olan yavru kedileri ağaca tırmanarak kurtaran Mehmet Ertürk’e kediler patileri ile sıkı sıkı sarıldı. Kedi yavrularını park bahçeler ekiplerine teslim eden Ertürk, kedileri kurtardığı için mutlu olduğu söyledi.

Güvenlik görevlisi İmran Kara, yavru kedi kardeşlerin köpeklerden korktuğu için ağaca çıkıp mahsur kaldığını sabah geldiğinde köpeklerin ağacın dibinde olduğunu bunun için yetkilere haber verdiğini kaydetti.