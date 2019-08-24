0553 313 94 23

Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anne

Diyarbakır'da dört gündür haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın parti binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor- Anne Akar:- "HDP kimseyi kandırmasın. Madem barış istiyorlar neden çocukları dağa çıkarıyorlar? Ben bunu lanetliyorum"- "(Mehmet Akar'ın terör örgütüne yakın bir ajansa verdiği iddia edilen röportaj) Ne yaptıysa HDP yaptı. HDP, onu korkutarak veya tehdit ederek röportaj yaptırmış. Oğlumun nerede olduğunu bilmiyorlarsa nasıl röportaj yaptılar"- "HDP benim tek düşmanımdır. Bir evden 3 kişi kaçırılır mı? Ben diyorum ki Fırat ve Salim gitti Mehmet'im sağ salim evine dönsün. HDP artık elini ailemden çeksin, oğlumun yakasından düşsün ve oğlumu bana versin"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:03
Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anne

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın (21) HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar (49), "HDP kimseyi kandırmasın. Madem barış istiyorlar neden çocukları dağa çıkarıyorlar? Ben bunu lanetliyorum." dedi.

Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ailedeki kadınların katılımıyla devam ediyor.

- "Ona hap mı verdiler, tehdit mi ettiler bilmiyorum"

Burada gazetecilere Kürtçe açıklama yapan Hacire Akar, oğlundan HDP il binasına girdikten sonra haber alamadıklarını söyledi.

Akar, dün oğlu Mehmet'in terör örgütüne yakın bir ajansa verdiği iddia edilen röportajda "zorla evlendirilmek istendiği için kaçtığına" yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"HDP oğlumu kaçırdı, ona hap mı verdiler, tehdit mi ettiler bilmiyorum. Ben burada ondan gelecek haberi bekliyorum. HDP'liler parti binasına girip çıkarken, 'AK Parti sana para vermiş buraya göndermiş. Git oğlunu hırsızların yanında ara, bu devletin programıdır seni buraya göndermişler.' diyorlar. Bu kimsenin programı değildir, ben oğlum için buradayım. Ne zaman oğlum gelirse o zaman buradan kalkıp evime gideceğim. Oğlum gelmeyene kadar, son nefesime kadar buradayım. HDP'den oğlumu getirmesini istiyorum. Benim ne HDP ne de AK Parti ile hiç bir sorunum yok."

- "Ölsem kızım eylemi sürdürecek"

Oğlunun kaybolmasının tek sorumlusunun HDP olduğuna işaret eden Akar, "Ne yaptıysa HDP yaptı. HDP, onu korkutarak veya tehdit ederek röportaj yaptırmış. Oğlumun nerede olduğunu bilmiyorlarsa nasıl röportaj yaptılar? Oğlum gelmeden buradan gitmem, ben ölsem kızım gelip burada eylemi sürdürecek." ifadelerini kullandı.

- "HDP benim tek düşmanımdır"

Gelirleri düşük olduğu için çok zor şartlarda oğlunu büyüttüğünü vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"HDP kimseyi kandırmasın. Madem barış istiyorlar neden çocukları dağa çıkarıyorlar? Ben bunu lanetliyorum. Çocukları kaçırıyorlar. Diğer iki çocuğumu da onlar kaybettirdi. Yüreğim yanıyor, yüreğim parçalandı. Fırat'ımı kaçırdıkları zaman Mehmet daha 7 yaşındaydı. Mehmet'im büyüdü şimdi de onu kaçırdılar. Fırat'ımı nasıl unutayım, unutulmuyor? Ama Mehmet'im aynı yola gitmesin diye Fırat'ımın fotoğrafını dahi eve asmadım ki Mehmet görmesin. HDP benim tek düşmanımdır. Bir evden 3 kişi kaçırılır mı? Ben diyorum ki Fırat ve Salim gitti Mehmet'im sağ salim evine dönsün. HDP artık elini ailemden çeksin, oğlumun yakasından düşsün ve oğlumu bana versin."

-"Oğlumun kılına zarar gelse HDP'den bileceğim"

HDP'lilerin "kendisine para verildiği" iddiasına tepki gösteren Akar, "Kimse bana ne para vermiş ne de başka bir şey. Para için gelip burada oturur muyum? Ben evimde kuru ekmek de yesem gelip burada oturmam. Bu kapı zulüm kapısıdır, haksızlık kapısıdır, gençleri kandırma kapısıdır. Yüreğim yandı, ciğerim parçalandı. Beni bitirmesinler, oğlumu bana versinler. Oğlumu kandırmasınlar, onu bıraksınlar. Oğlumun kılına zarar gelse HDP'den bileceğim, burnu dahi kanasa sorumlusu HDP'dir." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:03
  1. çocuk
  2. dağ
  3. Diyarbakır
  4. eylem
  5. HDP
  6. kaçırma
  7. Terör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
    1. Doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
    2. Yavru köpekler süt annelerine kavuştu
    3. Amazon’daki yangının ikinci haftasında..
    4. Kalkınma ve destekleme programında..
    5. Eyüpsultan’da para ve otomobil çalan..
    6. Canan Karatay uyardı! "1950'lerden..
    7. Büyükşehir’den spor etkinlikleri için..
    8. Akşehir’de Onur Günü kutlandı
    9. Küçük çocuğa babadan sokak ortasında..
    10. Orman yangınının meydana geldiği..
    11. SASTOP’tan, Başkan Işıksu’ya ziyaret
    12. Kadina şiddet görüntüleri çocuklarda..
    13. Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
    14. Gerze’ye plastik atık kutuları
    15. TDV yurtlarında öğrenci kabulüne..
    16. Pehlivan, "Şehrin önünün açılması için..
    17. Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde..
    18. Doğum yapan eşini bıçakladı
    19. Tunceli’de 22. Geleneksel Bal Festivali
    20. Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk..
    21. Dünya Aramileri Türkiye'nin..
    22. Yüksekova’da sivil aracın geçişi..
    23. Hatay’a şehit ateşi düştü
    24. Konyaspor, Galatasaray maçı..
    25. Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı
    26. Başkan Yılmaz’dan kadın cinayetlerine..
    27. MHP'li başkan ağır yaralandı
    28. Balıkçılar bu sezon çok umutlu değil
    29. Seçer: "Bölmeden, parçalamadan herkesi..
    30. Ferrari, klasik otomobil kavramını..
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı