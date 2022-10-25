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Siyaset Oğlu AK Parti'den istifa mı edecek? Bülent Arınç az önce açıkladı
Siyaset

Oğlu AK Parti'den istifa mı edecek? Bülent Arınç az önce açıkladı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İstanbul Milletvekili oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın AK Parti'den istifa edeceğine dair ortaya atılan iddialara çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 11:57:00 -
Oğlu AK Parti'den istifa mı edecek? Bülent Arınç az önce açıkladı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın da partisinden istifa edeceği iddiasına Bülent Arınç'tan yanıt geldi.

Arınç, "AK Parti benim evim, evladım değerlerim. İnsan evini evladını nasıl korur gözetler, yanlışını düzeltmeye çalışırsa ben de işte tam bunu yapıyorum. Bire birde ya da kamuoyunda söylediğim, kamuoyuna göre eleştirisel bana göre ise söylenmesi gereken hakikatler olan sözlerim üzerinden kimse bize muhaliflik kisvesi giydirmeye kalkmasın. Ben bu partinin kumuyum, sel gider, kum kalır kimse unutmasın. Ben muhalefet etmek için değil AK Parti'nin değerlerini koruyarak daha da yükselmesi için söylerim ne söylersem. Bazı basın mensupları ve medya kuruluşları AK Parti İstanbul Milletvekili olan oğlumun istifa edecek milletvekilleri arasında olduğunu inatla dillendiriyorlar. Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul Milletvekilidir" şeklinde konuştu.

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