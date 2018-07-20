Öğle uykusu bu hastalıklardan sizi koruyor

Uluslararası Uyku Vakfı tarafından yapılan açıklamada, uyku bozukluklarının birçok sağlık sorununa neden olduğunu aktararak her yetişkin insanın geceleri ortalama 7 ile 9 saat uykuya ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Öğle saatlerinde 10 ila 20 dakika arasında uyumanın ise gün boyunca insanı daha zinde tutuğu ve beyni 20 dakika gibi kısa bir zaman dinlendirmenin birçok hastalığa da iyi belirtildi. Öğle saatlerindeki kısa süreli uykunun tıpta REM uygusu olarak adlandırılan derin uykuya denk olduğu belirtildi.

Yunanistan’da yapılan bir araştırmada ise haftada üç gün veya daha fazla öğle saatlerinde uyuyanlarda diyabet, aşırı şişmanlık, felç ve kal krizi gibi rahatsızlıklara yakalanma riskinin yüzde 37 daha az olduğu belirtildi. Öğle uykusunun mümkünse karanlık ve gürültüsüz bir yerde olması önerildi.