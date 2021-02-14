Öfke kontrolü nedir? Öfke kontrolü nasıl sağlanır? Öfke kontrolü için yapılması gerekenler

Öfke, farklı durumlardan dolayı ortaya çıkan ve gittikçe şiddetlenerek büyüyen güçlü bir duygu biçimidir. Öfke, kişinin içsel ya da dışsal bazı sebeplerinden ötürü kaynaklanır. Hayatın pek çok döneminde bazı durumlar kişiyi öfkelendirebilir. Bu durumların sebebi kişinin ailesi, arkadaş çevresi, iş ortamı olabilir. Eğer bu gibi durumlarda öfke kontolü sağlanmadığı takdirde olumsuz sonuçlar elde edilir. Bunun için öfke kontrolü sağlamak gerekir. Peki öfke kontrolü nasıl sağlanır? Öfke kontrolü için yapılması gerekenler nelerdir?

Öfke kontrolü için yöntemler