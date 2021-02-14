Öfke kontrolü nedir? Öfke kontrolü nasıl sağlanır? Öfke kontrolü için yapılması gerekenler
İnsan farklı duygular yaşayabilir. Bu duygulardan biri de öfkedir. Her insan öfkelenebilir ve bu durum gayet doğal bir olaydır. Fakat kontrolden çıkan öfke, istenmeyen olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilir. Bu durumda da öfke kontrolü sağlamak gerekiyor. Peki öfke kontrolü nedir? Öfke kontrolü nasıl sağlanır? Öfke kontrolü nasıl yapılır? Öfke kontrolü için yapılması gerekenler nelerdir? İşte detaylar…
Öfke, farklı durumlardan dolayı ortaya çıkan ve gittikçe şiddetlenerek büyüyen güçlü bir duygu biçimidir. Öfke, kişinin içsel ya da dışsal bazı sebeplerinden ötürü kaynaklanır. Hayatın pek çok döneminde bazı durumlar kişiyi öfkelendirebilir. Bu durumların sebebi kişinin ailesi, arkadaş çevresi, iş ortamı olabilir. Eğer bu gibi durumlarda öfke kontolü sağlanmadığı takdirde olumsuz sonuçlar elde edilir. Bunun için öfke kontrolü sağlamak gerekir. Peki öfke kontrolü nasıl sağlanır? Öfke kontrolü için yapılması gerekenler nelerdir?
Öfke kontrolü için yöntemler
- Öfkenizi kontrol etmek için farklı yollara başvurabilirsiniz. Fakat şu seçenekler öfkenizi kontrol etmenizde size oldukça faydası dokunacak yöntemlerdir:
- Öfkeli kişi, istemeden de olsa yaşanan olayları abartılmış ve çarpıtılmış bir şekilde anlar. Öfkenizin hangi sebeplerle arttığını ya da azaldığını muhasebe etmeniz ve ona göre tutum almanız gerekir.
- Olumsuzluk çağrıştıran ifadeleri düşünce dünyanızdan atmaya çalışmalısınız. Öfkeli kişiler genellikle muhatabını tam olarak anlamadan yargılama isteği gösterirler. Bu sebeple öfkelendiğiniz zaman yavaşlayıp asıl söylemek istediğiniz şeyi sakince düşünmeli, karşınızdaki kişilerin söylediklerini tam manasıyla anlamaya çalışmalısınız.
- Eğer gerekirse bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmalı ve sakinleşmelisiniz. Bu durumda nefes egzersizleri yaparak sakinleşmenizi sağlayacak farklı şeyler düşünebilirsiniz.
- Yaşam içinde her zaman engellerle, zorluklarla ve kayıplarla baş etmek zorunda kalabileceğinizi unutmamanız gerekir. Bakış açınızı değiştirerek olaylara farklı açılardan da bakmalısınız.