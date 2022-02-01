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Gündem Ofis, kumarhaneye çevrilmiş
Gündem

Ofis, kumarhaneye çevrilmiş

Bolu’da, polis ekiplerinin kumarhaneye çevrilen bir ofise ve kahvehaneye yaptıkları kumar operasyonunda 12 kişiye toplam 21 bin 828 lira para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 15:16:00 -
Ofis, kumarhaneye çevrilmiş

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir ofisin kumarhaneye çevrildiği ve bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kumar oynandığı iddia edilen ofis ve kahvehaneye düzenlenen operasyonda 12 kişi suçüstü yakalandı.

Kumar malzemelerine ve kumardan elde edildiği belirlenen paralara el konulurken şahıslara toplam 21 bin 828 lira cezası verildi.

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