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İncir yaprağı: Bin bir derde deva... Kabuğuna ekleyince binlerce lira boşuna fazla para vermeyiz! Peki ya nasıl

Bin bir derde şifa olarak bilinen incirin sadece kendisi değil incir yaprağı da incir kadar çok faydalı olan bir türdür. Özellikle yaprağı k..