  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Ankara'ya savaş uçağı vermeyiz" diyorlardı! Şimdi İHA yapıp Türk SİHA'larına rakip oldular

Ne Mourinho ne de Ali Koç takımda görmek istemiyor! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden

4 yılda rekor teslimat! Sur Yapı’dan ev almanın tam zamanı! Dört farklı ödeme seçeneği!

Kuveyt felaketi yaşıyor: Çok sayıda ölü var

Z kuşağı beklentileri karşılayamadı! İş dünyasında yeni trend başladı

Maalesef korkulan oldu! Patriot'lar bölgeye geliyor

Yandaş Fazıl Say bile şaşkın! Şoförlerden sonra şimdi de onlar! İBB’yi batıran Ekrem çıkmaza girdi

Birçok yeniliği hayata geçirdi: Baykar’ın girişiyle farklılık kazandı! Büyük başarı: Harekete geçiyorlar artık:

İsrail'in aklını alan saldırı

Real Madrid’den şok Arda Güler kararı! Takımdan ayrılması an meselesi
list-style-type: decimal;
Ekonomi OECD resmen açıkladı! Türkiye sonunda birinci oldu
Ekonomi

OECD resmen açıkladı! Türkiye sonunda birinci oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-12 15:20:00 - 2024-06-12 15:24:08
OECD resmen açıkladı! Türkiye sonunda birinci oldu

OECD, ülkelerin yılın ilk çeyreğindeki büyüme performanslarını yayınladı. Rapora göre Türkiye, 2,4 ile G20 ülkeleri arasında bu dönemde en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke oldu.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) açıkladığı yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü ekonomik büyüme verilerine göre, G20 ülkelerindeki ekonomik büyüme bir önceki çeyrekteki yüzde 0,7'ye göre hafif yükseldi.

G20 ekonomileri bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 0,9 büyüdü.

Ekonomik performansın itici gücü, Çin ve Hindistan ekonomilerindeki büyüme oldu. Çin, Hindistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Güney Kore ve Endonezya, G20'nin genelinden daha yüksek büyüme kaydetti.

Türkiye yüzde 2,4 ile G20 ülkeleri arasında en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke olurken, Türkiye'yi yüzde 1,9 ile Hindistan ve yüzde 1,6 ile Çin, yüzde 1,4 ile Suudi Arabistan, yüzde 1,3 ile Güney Kore ve yüzde 1,2 ile Endonezya takip etti.

Suudi Arabistan'da ekonomi geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0,6 daralmanın ardından bu yılın ilk çeyreğinde toparlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin, Güney Kore ve Türkiye'de ekonomik büyüme geçen yılın son çeyreğine göre artarken, Hindistan ve Endonezya'da hafif düştü.

ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü ve bu oran bir önceki çeyrekteki yüzde 0,8 büyümeye göre yavaşlamaya işaret etti.

Japonya'da ekonomi yüzde 0,5 ve Güney Afrika'da yüzde 0,1 daraldı. Brezilya, İngiltere ve Almanya, 2023'ün son çeyreğindeki daralmanın ardından, bu yılın ilk çeyreğinde ekonomik toparlanmanın görüldüğü ülkeler oldu.

G20 ülkelerinde ekonomik büyüme bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 3,3 olarak hesaplandı. G20 ülkeleri arasında Hindistan bu dönemde yüzde 8,4 ile yıllık bazda en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke olurken, Türkiye yüzde 7,4 ile bu ülkeyi takip etti.

Suudi Arabistan ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,5 küçüldü ve G20 ülkeleri arasındaki en yüksek daralmanın görüldüğü ülke oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23