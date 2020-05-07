  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Odunpazarı Belediyesi karantina altındaki binaları her gün dezenfekte ediyor

Odunpazarı Belediyesi ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kişide Korona virüs tespit edilmesinden ardından karantina altına alınan 15 kişinin ikamet ettiği Huzur Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir binada dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:06:06 -
Odunpazarı Belediyesi karantina altındaki binaları her gün dezenfekte ediyor

Odunpazarı Belediyesi ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kişide Korona virüs tespit edilmesinden ardından karantina altına alınan 15 kişinin ikamet ettiği Huzur Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir binada dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.


Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışması, 14 gün boyunca devam edecek. Binanın girişten başlayarak dezenfekte eden Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, binanın ön ve arka cephesinde de dezenfeksiyon çalışması yürüttü. Ekipler, Huzur ve Yenidoğan Mahallesi’nde karantina altında alınan binaları her gün dezenfekte ediyor.



Halkımızın sağlığının koruyucusu olmayı sürdüreceğiz


Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, Odunpazarı Bölgesi’nde koronavirüs nedeni ile karantina altına olan binalarda her gün düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını söyledi. Yetkililer, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için birincil öncelik. Bu denenle de halkımızın sağlığının koruyucusu olmayı sürdüreceğiz. Odunpazarı Belediyesi olarak bizler, virüsün yayılmasını önleyici tedbirler alıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olması gerekiyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı