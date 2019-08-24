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Odun yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde kışlık odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:25
Odun yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde kışlık odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Göller köyü yakınlarında meydana gelen kazada Çengeller köyüne kışlık odun götürdüğü öğrenilen Osman D. isimli sürücünün idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Devrilen traktör altında kalan sürücüsü Osman D. yaralandı. Çevredeki köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:25
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