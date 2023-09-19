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Medya Ödül 5 milyon TL oldu! Kim Milyoner Olmak İster'de joker kullandığı soru şaşırttı
Medya

Ödül 5 milyon TL oldu! Kim Milyoner Olmak İster'de joker kullandığı soru şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 07:50:00 -

Kim Milyoner Olmak İster'de ödül miktarı yenilendi ve 5 milyon TL oldu. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de son olarak baraj sorusunda kullanılan joker gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde 1 milyon TL kazanılan Kim Milyoner Olmak İster'de ödül miktarı yenilendi. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacılardan Arifsu Yolcu isimli yarışmacı, baraj sorusunda takıldı. Basit soruda joker hakkını kullanan yarışmacıya sorulan soruyu görenler çok şaşırdı.

Baraj sorusu olan ikinci soruda yarışmacının karşısına, "tahin ve pekmez, 'bal ve kaymak' gibi ikililerin yer aldığı bir listede, 'pilav'ın eşi olarak muhtemelen hangisi gösterilmiştir?" sorusu çıktı.

Ancak yarışmacı ikinci baraj sorusunda heyecanına yenik düştü ve basit bir soruda seyirci joker hakkını kullandı. Seyircilerin yüzde 98'i doğru cevap olan 'B- Kuru fasülye' şıkkını seçti. Yarışmacı, heyecandan doğru cevabı şaşırdığını söyledi.
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