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ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor

ODTÜ'de skandallar bitmiyor. Sürekli terör örgütü propagandalarıyla gündeme gelen ODTÜ'de bu kez terör örgütlerinin afişlerinin asılı olduğu görüldü.

24 Ağustos 2018 Cuma 19:56

 yeniakit.com.tr 

Bilimsel çalışmalar yerine terör propagandasıyla gündeme gelmeye devam ODTÜ'de bu kez terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu iddia edilen Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) broşürlerinin ağırlıklı olarak Sosyal Bilimler Fakültesi'nde asılı olduğu görüntülendi.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE TERÖR PROPANGADASI

Sosyal Bilimler Fakültesi yoğun olmak üzere çeşitli yerlerine asılan broşürlerle terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ın propaganda broşürleri bulunuyor. 

Kampüs içerisinde DHKP-C bağlantılı Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) broşürleri de mevcut.

DAHA ÖNCE DE TERÖR YÜRÜYÜŞÜ YAPMIŞLARDI

Geçtiğimiz yıl devrimci öğrenciler adı altında bir araya gelerek, ODTÜ Vişnelik Çim Amfi’de toplanan terör sempatizanları, terör örgütü PKK paçavraları taşıyarak terör propagandası da yapmıştı.

ODTÜ'LÜ AKADEMİSYENLERDEN POLİS DÜŞMANLIĞI

Geçtiğimiz yıl Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Ferda Yıldırım'ın sunduğu 'Sürmanşet' programında ODTÜ'lü akademisyen Kıvılcım İlbaşı, Mehmet Mutlu, Ferdan Ergut, Vedat Toprak gibi isimlerin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Osman Gökçek, imzacı akademisyenlerin skandal paylaşımları izleyicilerle paylaşıp şu ifadelerde bulunmuştu:

ODTÜ BİLİM YUVASI MI, YOKSA ANARŞİST YUVASI MI?

Bu akademisyenlerin kim olduğunu, nasıl hakaret ettiğini iyi görün. YÖK'e seslemiyorum buradan. Bu kadar açıktan yazıyorlarsa, kendi öğrencilerine neler anlatıyorlar. Burası eğitim yuvası mı, bilim yuvası mı yoksa anarşist yetiştirme yeri haline mi dönmüş?

BU KAFADAN NE ÇIKAR?

Bu kişilerin yetiştirdiği öğrenciler, nasıl öğrenci olacaklar? 'Bizler şarjöre, bizler namluya kalaşnikoflara oy veriyoruz' diyen insanların yanında öğretim görürsek nasıl bir toplum olarak yetişiriz. Devletimiz bu işe bir an önce el atmalıdır. Tabii ki ODTÜ dünya sıralamasına giremez, bunların bu kafasından ne çıkar?

VERDİKLERİ VERGİYİ HARAM EDİYORLAR

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Vedat Toprak'ın skandal paylaşımını gösteren Gökçek 'Sağcılık, solculuk, ırkçılık, mezhepçilik her şeyi bir kenara bıraksın herkes. Ne diyor hain adam '2 yaşında çocuğu olsun, varsın nişanlı olsun' Şu anda bizi izleyen izleyiciler inanıyorum ki bunlara beddua ediyor, verdikleri her vergiyi haram ediyor. Siz de hiç vicdan, hiç merhamet yok mu?' dedi.

AĞIZLARINDA MASKELER, YÜZLERİNDE BARETLER...

Gökçek, ODTÜ'lü bir akademisyenin paylaşımını ekranda gösterip, “Bak paylaştığı fotoğraflara bak, bunların ağzı falan hep maskeli, yüzlerinde baretler. Bunlar bu tip kişiler, bunlar hep eylemlerin içerisinde bulunan kişiler, bunlar hep öğretim üyesi” ifadelerini kullandı.

ANA BABALARI DA ÇOCUĞUM DOKTOR OLDU DİYE SEVİNİYOR

Kürşat Aker isimli akademisyenin paylaşımlarını da gösteren Gökçek ' Allah sizi ıslah etsin. Daha ne laflar denildi. Bunlar doktor. Bunları anneleri babaları da 'çocuklarım doktor oldu' diye sevinmiş aslında nelerle uğraşıyorlar. ' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 19:56
  1. ODTÜ
  2. Terör propagandası
  3. terör örgütü PKK
  4. Terör örgütü YDG-H
  5. YDG
  6. DHKP-C

YORUM YAZ

  • nooooonooooo1 sa önce
    bazı yarım akıllılarda odtü den ne istiyosunuz cahiller diyor. tam bir terör yuvası
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    akp meydanı boş bırakmış bu p..çlere. akp iş başına uyuma
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU1 sa önce
    Bu Orta doğu Üniversitesi Türkiye,ye ayıt bir okul değimli yoksa Amerikan Okulumu bu bir bilelim,Bu terör Okulu vukuatı 1968 ,den beri devam ediyor hala hiçbir hükmet bunu çözemedi neden soruyoruz,Bunun bir dokunmaz lığımı var bunun arkasında kim var bilmek istiyoruz,neden devlete kafa tutuyorlar bunlar kim bilmek istiyoruz 1970,lerde canımız yanmıştı bir sürü arkadaşımızı sağcı veya dinci diye okula sokmadılar ölenler oldu.çok sayıda yaralama oldu O zamanda devlet ses çıkaramadı.Bunlar kim bilmek istiyoruz yeter artık yeter…
  • halil45halil4545 dk önce
    bu olay ODTU de oluyor irakta deyil türkiyede, devlet bisey yapamiyorsa gücünü gösteremiyorsa ne yapalim,
  • HaticeHatice49 dk önce
    ODTU bildigimizden beri hep teror yuvasi olmustur hep solcu veya ataist yetistirmistir o yuzden artik kapatma zamani gelmistir cok gec kalindi sanki bu okulun ogretim gorevlileri de ozel yetismis terorist yetistirmek icin egitilmis hocalar var ve hic bir hukumet onlara bir sey yapamiyor bogazici de oyle bunlarin engellenmesi gerek yazik o genclere
  • ISFADIISFADI1 sa önce
    BU ODTÜ DENILEN PKK YPG TERÖR KULUCKA MAKINASI KAPATILSIN .
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