ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor

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Bilimsel çalışmalar yerine terör propagandasıyla gündeme gelmeye devam ODTÜ'de bu kez terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu iddia edilen Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) broşürlerinin ağırlıklı olarak Sosyal Bilimler Fakültesi'nde asılı olduğu görüntülendi.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE TERÖR PROPANGADASI

Sosyal Bilimler Fakültesi yoğun olmak üzere çeşitli yerlerine asılan broşürlerle terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ın propaganda broşürleri bulunuyor.

Kampüs içerisinde DHKP-C bağlantılı Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) broşürleri de mevcut.

DAHA ÖNCE DE TERÖR YÜRÜYÜŞÜ YAPMIŞLARDI

Geçtiğimiz yıl devrimci öğrenciler adı altında bir araya gelerek, ODTÜ Vişnelik Çim Amfi’de toplanan terör sempatizanları, terör örgütü PKK paçavraları taşıyarak terör propagandası da yapmıştı.

ODTÜ'LÜ AKADEMİSYENLERDEN POLİS DÜŞMANLIĞI

Geçtiğimiz yıl Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Ferda Yıldırım'ın sunduğu 'Sürmanşet' programında ODTÜ'lü akademisyen Kıvılcım İlbaşı, Mehmet Mutlu, Ferdan Ergut, Vedat Toprak gibi isimlerin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Osman Gökçek, imzacı akademisyenlerin skandal paylaşımları izleyicilerle paylaşıp şu ifadelerde bulunmuştu:

ODTÜ BİLİM YUVASI MI, YOKSA ANARŞİST YUVASI MI?

Bu akademisyenlerin kim olduğunu, nasıl hakaret ettiğini iyi görün. YÖK'e seslemiyorum buradan. Bu kadar açıktan yazıyorlarsa, kendi öğrencilerine neler anlatıyorlar. Burası eğitim yuvası mı, bilim yuvası mı yoksa anarşist yetiştirme yeri haline mi dönmüş?

BU KAFADAN NE ÇIKAR?

Bu kişilerin yetiştirdiği öğrenciler, nasıl öğrenci olacaklar? 'Bizler şarjöre, bizler namluya kalaşnikoflara oy veriyoruz' diyen insanların yanında öğretim görürsek nasıl bir toplum olarak yetişiriz. Devletimiz bu işe bir an önce el atmalıdır. Tabii ki ODTÜ dünya sıralamasına giremez, bunların bu kafasından ne çıkar?

VERDİKLERİ VERGİYİ HARAM EDİYORLAR

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Vedat Toprak'ın skandal paylaşımını gösteren Gökçek 'Sağcılık, solculuk, ırkçılık, mezhepçilik her şeyi bir kenara bıraksın herkes. Ne diyor hain adam '2 yaşında çocuğu olsun, varsın nişanlı olsun' Şu anda bizi izleyen izleyiciler inanıyorum ki bunlara beddua ediyor, verdikleri her vergiyi haram ediyor. Siz de hiç vicdan, hiç merhamet yok mu?' dedi.

AĞIZLARINDA MASKELER, YÜZLERİNDE BARETLER...

Gökçek, ODTÜ'lü bir akademisyenin paylaşımını ekranda gösterip, “Bak paylaştığı fotoğraflara bak, bunların ağzı falan hep maskeli, yüzlerinde baretler. Bunlar bu tip kişiler, bunlar hep eylemlerin içerisinde bulunan kişiler, bunlar hep öğretim üyesi” ifadelerini kullandı.

ANA BABALARI DA ÇOCUĞUM DOKTOR OLDU DİYE SEVİNİYOR

Kürşat Aker isimli akademisyenin paylaşımlarını da gösteren Gökçek ' Allah sizi ıslah etsin. Daha ne laflar denildi. Bunlar doktor. Bunları anneleri babaları da 'çocuklarım doktor oldu' diye sevinmiş aslında nelerle uğraşıyorlar. ' şeklinde konuştu.