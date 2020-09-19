ODSGM nedir? | Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesi, alt yapı oluşturulması, sınavların kaliteli ve güvenlik düzeyinin arttırılmasına olanak sağlar. Peki, e kurs kayıtları nasıl yapılıyor?

LGS ODSGM örnek sorular

ODSGM testler | LGS’ye hazırlananlar örnek sorulara ve testlere ulaşmak istiyor. LGS hazırlığı için örnek sorulara ihtiyaç duyan öğrenciler ODSGM internet sitesinden kaynaklara ulaşabilir.

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ODSGM Beceri temelli testler

ODSGM internet sitesinden e sınav, örnek sorular, e kurs ve beceri testlerine ulaşabilirsiniz. ODSGM internet sitesinde 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8., sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf örnek soru ve testleri bulunuyor. Beceri temelli testler sayfasında sınıf ve ünitelere göre pek çok test bulunuyor.

ODSGM kazanım kavrama testleri

ODSGM internet sitesinden sınıf ve konulara göre kavrama testlerine de ulaşmanız mümkün. Bu sayede öğrenciler işlenen konuları daha net şekilde kavrayıp, üniteyi tamamlayabilir. Bu hazırlık öğrencilerin sınavlara hazırlığı konusunda son derece faydalıdır.

ODSGM e sınav

ODSGM internet sitesi üzerinden e sınavlar da yapılmakta. Testler ve örnek soruların yanı sıra sistemden e sınavlara da katılabilirsiniz.

ODSGM e kurs

ODSGM öğrencilere kurs ve e kurs imkanı da sağlıyor. EBA internet sitesi üzerinden öğrenciler e kurslara kayıt yaptırabilir. Bunun için öncelikle eba.gov.tr internet sitesine giriş yapmak gerekiyor. Eba internet sitesine E Okul bilgileri ile giriş seçeneğiyle girin. Açılan sayfadan e kurs'a tıklayın. Buradan arzu ettiğiniz kursa kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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ODSGM ekim ayı örnek soruları

ODSGM örnek sorular | ODSGM internet sitesinden öğrenciler ay ay örnek sorulara ulaşabiliyor. ODSGM internet sitesinde ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayları örnek soruları yer alıyor.

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Öğretmen rehber kitapları

ODSGM internet sitesinde öğretmenler için rehber dokümanlarda yer alıyor. Öğretmenler için Türkçe, matematik, fen bilimleri vb kaynak kitaplar bulunuyor.

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