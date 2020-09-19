  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim ODSGM
Eğitim

ODSGM

ODSGM örnek sorular | ODSGM internet sitesi üzerinden örnek testler, öğretmenler için rehber kitaplar bulunuyor. ODSGM testlerine ulaşmak isteyenler ‘ODSGM LGS hazırlık soruları’ konusunu sık sık araştırıyor. Peki, ODSGM kurslarına nasıl kayıt yaptırılır? | ODSGM kurs öğrenci başvurusu | ODSGM testler | ODSGM 5,6,7 sınıf testleri | ODSGM 10,11,12. sınıf testleri.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:43:00 -
ODSGM

ODSGM nedir? | Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesi, alt yapı oluşturulması, sınavların kaliteli ve güvenlik düzeyinin arttırılmasına olanak sağlar. Peki, e kurs kayıtları nasıl yapılıyor?

LGS ODSGM örnek sorular

ODSGM testler | LGS’ye hazırlananlar örnek sorulara ve testlere ulaşmak istiyor. LGS hazırlığı için örnek sorulara ihtiyaç duyan öğrenciler ODSGM internet sitesinden kaynaklara ulaşabilir.

ODSGM TESTLER SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ODSGM Beceri temelli testler

ODSGM internet sitesinden e sınav, örnek sorular, e kurs ve beceri testlerine ulaşabilirsiniz. ODSGM internet sitesinde 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8., sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf örnek soru ve testleri bulunuyor. Beceri temelli testler sayfasında sınıf ve ünitelere göre pek çok test bulunuyor.

ODSGM kazanım kavrama testleri

ODSGM internet sitesinden sınıf ve konulara göre kavrama testlerine de ulaşmanız mümkün. Bu sayede öğrenciler işlenen konuları daha net şekilde kavrayıp, üniteyi tamamlayabilir. Bu hazırlık öğrencilerin sınavlara hazırlığı konusunda son derece faydalıdır.

ODSGM e sınav

ODSGM internet sitesi üzerinden e sınavlar da yapılmakta. Testler ve örnek soruların yanı sıra sistemden e sınavlara da katılabilirsiniz.

ODSGM e kurs

ODSGM öğrencilere kurs ve e kurs imkanı da sağlıyor. EBA internet sitesi üzerinden öğrenciler e kurslara kayıt yaptırabilir. Bunun için öncelikle eba.gov.tr internet sitesine giriş yapmak gerekiyor. Eba internet sitesine E Okul bilgileri ile giriş seçeneğiyle girin. Açılan sayfadan e kurs'a tıklayın. Buradan arzu ettiğiniz kursa kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

EBA İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ODSGM ekim ayı örnek soruları

ODSGM örnek sorular | ODSGM internet sitesinden öğrenciler ay ay örnek sorulara ulaşabiliyor. ODSGM internet sitesinde ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayları örnek soruları yer alıyor.

ÖRNEK SORULAR SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğretmen rehber kitapları

ODSGM internet sitesinde öğretmenler için rehber dokümanlarda yer alıyor. Öğretmenler için Türkçe, matematik, fen bilimleri vb kaynak kitaplar bulunuyor.

ÖĞRETMEN REHBER KİTAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler
Gündem

Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler

Ortadoğu uzmanı Prof.Dr. Cengiz Tomar, Arap televizyonunda Türkiye aleyhine yapılan konuşmalar sonrası Hafter ve Mısır yanlısı konuklara ser..
Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap
Siyaset

Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a anlayacağı dilden cevap verdi..
Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat
Gündem

Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat

Şarkıcı Songül Karlı’nın oğlunun söyledikleri batılı yaşam tarzının çocuklar üzerindeki ağır tahribatını gözler önüne serdi. ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı