Odessa Vali Yardımcısı: Çocuklara rağmen vurdular

Ukrayna savaşı 3 haftayı geride bırakırken birçok şehir savaş alanına döndü hem karada, hem de denizde Rus saldırıları aralıksız sürdü. Odessa kentinin Vali Yardımcısı Yuriy Dimçoglo yaşanan gelişmeleri anlatıp "Kararı alacak tek bir kişi var. O da Putin. O, aldığı kararlar ile bu savaşı başlattı, yine onun kararı ile savaş durdurulabilir." dedi.

Vali Yardımcısı Yuriy Dimçoglo, "Odessa şehri Ukrayna'nın en önemli liman şehri. Rus ordusu için çok stratejik bir bölge. Ama Ukrayna halkı için daha stratejik bir bölge. Ondan dolayı, savaşın ilk gününden beri, bugün 24. gün galiba savaşın, artık sayısını saymıyoruz. Karadeniz'deki Rus gemileri ve Rus uçakları tarafından savaşın ilk haftası çok bombalandı. Ama ondan sonra birkaç uçak düşürdük. Mesela dün sabah 2 uçak düşürdük, onlar karaya kadar yetişemedi, açıklarda denizde düştüler. Ve Rus bombardımanı gittikçe yavaşlıyor, azalıyor. Ya yoruldular, ya bıktılar, ya da bizim hava koruma sistemleri, askeri sistemler çok iyi çalışıyor. Son 10 gündür Odessa'nın bombalanması bitti sayılır. Ama Odessa çevresindeki kasabalar bombalanıyor." ifadelerini kullandı.

Odessa Vali Yardımcısı kentte, Rus işgaline karşı alınan önlemleri açıkladı. Dimçoglo, "Biz ilk günden itibaren hazırlık yaptık. Bizde hem sivil vali hem de askeri vali var. Aynı binadayız. Şu anda valilik binasında askeri ve sivil valilik var, beraber çalışıyoruz. Tüm Odessa bölgesinde, tüm Ukrayna'da sivil halk ve Ukrayna ordusu birlikte çalışıyor. Çatışma bölgelerinde birlikte savaşıyorlar. Zaten herkes Odessa'nın deniz tarafından Ruslar saldıracağını söylüyor. Ama Ruslar saldıramıyorlar çünkü karadan destek olmayınca onları biz yok edeceğiz. Ya da Türkçe nasıl söylüyorlar, yerle bir edeceğiz." dedi.

'Çocuklar var tabelasına rağmen vurdular'

Yuriy Dimçoglo, Mariopol kentinde binden fazla sivilin içinde bulunduğu belirtilen tiyatro binasının bombalanması hakkında da konuştu. "Binanın önünde bulunan 'burada çocuklar var' tabelasına rağmen bombalandı" dedi.

Vali Yardımcısı Yuriy Dimçoglo, "O binanın önünde, meydanda "çocuklar işareti" var, burada çocuklar bulunur diye. Ona rağmen tiyatro binası çok güçlü bombalarla bombalandı. Böyle bir şey, 2. Dünya Savaşı'nda faşistler tarafında bile yapılmadı. Herkes biliyordu ki, o tiyatroda kadınlar, siviller ve çok sayıda çocuk vardı. Mariupol ile bağlantı olmadığı için tam bilgiyi Ukrayna hükümeti alamıyor, ama çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu biliyoruz. Tam sayısını bilemiyoruz. Mariupol'de bağlantı yok, telefonlar çalışmıyor, internet çalışmıyor. Ondan dolayı tam bir bilgi alabilmek çok zor." diye konuştu.

Yuriy Dimçoglo, "Destek tabi var, genellikle silah ve siyasi destek. Biliyorsunuz AB, ABD, Kanada, İngiltere, Rusya hükümetine yaptırımlar uyguluyor. Rus şirketleri normal çalışamıyor. SWIFT sistemi durduruldu. Kartları geçersiz, uluslararası havale yapamıyorlar. Tabi Ukrayna için önem arz ediyor. Çünkü belki Rusların aklını başına getirir. Ama kararı alacak tek bir kişi var. O da Putin. O, aldığı kararlar ile bu savaşı başlattı, yine onun kararı ile savaş durdurulabilir." dedi.

Vali Yardımcısı Yuriy Dimçoglo, "Bu savaş uzayabilir. Çünkü Rusya kabul edemeyeceğimiz şartları bize sunuyor. Demek ki bu savaş devam edecek. Biz zaten savaşa alıştık. Savaşa karşı direniyoruz. Direnişimiz sınırsız olacak. Savaşı kim başlattıysa o durdursun." şeklinde konuştu.