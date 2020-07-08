Ödemeler zamanında yapılıyor verim daha da artıyor

Tarla ürünleri üretiminin son 18 yılda 58 milyon tondan 64 milyon tona, sebze üretiminin 25 milyon tondan 31 milyon tona, meyve üretiminin de 14 milyon tondan 22 milyon tonun üzerine çıktığı ülkemizde, ekmeğini topraktan kazanan çiftçi ve üreticilerin alın teri yerini buluyor. 2002’den bugüne çiftçilere yaklaşık 150 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapan hükümet, pandemiyle mücadele döneminde bile destek ve hakediş ödemelerini aksatmadan gerçekleştirdi.

22 milyar lira rekor destek

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, tarımsal desteklerde 2020 yılında, geçen yıla göre yüzde 36,7 artışla, yaklaşık 22 Milyar Lira ile tarihi bir rekora imza atıldı. Bakanlığın 2020 bütçesinin yüzde 54,5’i de tarımsal desteklere ayrıldı. Bakanlık ilk kez bu dönemde, Dane Zeytin Desteği gibi, üreticileri birçok yeni destekle tanıştırdı. 2019 yılında, 12 yeni destek ve 32 destek birim fiyatında da artış sağlayarak, çiftçinin yanında olduğunu gösterdi.

Yüzde 60’ı ödendi

Bu yıl için öngörülen 22 milyar TL desteklemenin 13 milyar TL’lik ödemesi üreticilerin hesaplarına yatırıldı. Böylece ilk 5 ayda desteklerin yüzde 60’ı ödenmiş oldu.

2020 yılı üretim dönemi için TMO’nun sert ekmeklik buğday alım fiyatı, ton başına 1350 liradan 1650 liraya, Arpa alım fiyatı, ton başına 1100 liradan 1275 liraya çıkarıldı. Ayrıca çiftçilere hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ton başına bakliyat alım fiyatları da kırmızı mercimekte 3500 lira, yeşil mercimekte 3200 lira, nohutta 3350 lira olarak belirlendi. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira olarak açıklandı.