Ödemeler dengesi (2)
Bu yılın ekim ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 27 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 27 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Ekim 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 27 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 895 milyon dolarlık net giriş kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 146 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 270 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, eylül ayında bankalar 50 milyon dolar ve diğer sektörler 650 milyon dolar net borçlanma yaptı. Bu dönemde, genel hükumet de 2 milyar 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 121 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 432 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ekim ayında bankalar 1 milyar 995 milyon dolar, genel hükümet 52 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 534 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise ekim ayında 4 milyar 183 milyon dolar net artış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2019 Ocak-Ekim
|2020 Ekim
|2020 Ocak-Ekim
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|9.649
|-273
|-31.055
|1.
|İhracat
|150.817
|17.219
|134.743
|2.
|İthalat
|162.951
|18.486
|165.369
|Mal Dengesi
|-12.134
|-1.267
|-30.626
|3.
|Hizmet Gelirleri
|54.132
|3.622
|27.344
|4.
|Hizmet Giderleri
|22.417
|2.046
|20.758
|Mal ve Hizmet Dengesi
|19.581
|309
|-24.040
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|5.046
|541
|5.586
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|15.565
|1.154
|12.843
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|9.062
|-304
|-31.297
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|587
|31
|242
|B.
|SERMAYE HESABI
|37
|-1
|-29
|C.
|FİNANS HESABI
|-911
|-2.852
|1.537
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|2.364
|276
|2.211
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|7.440
|303
|5.373
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|3.675
|-139
|-434
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|1.375
|2.756
|-12.350
|11.1.
|Hisse Senetleri
|62
|-146
|-5.803
|11.2.
|Borç Senetleri
|1.313
|2.902
|-6.547
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|7.411
|-1.309
|-2.344
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|2
|0
|33
|12.3.
|Bankalar
|5.706
|-4.823
|-1.406
|12.4.
|Diğer Sektörler
|1.703
|3.514
|-971
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|5.546
|-1.379
|4.873
|13.1.
|Merkez Bankası
|545
|54
|12.564
|13.2.
|Genel Hükümet
|-1.026
|-52
|-530
|13.3.
|Bankalar
|-2.741
|-1.930
|-769
|13.4.
|Diğer Sektörler
|8.768
|549
|-6.392
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|10.597
|2.578
|-32.621
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|-4.477
|1.605
|-5.830
|GENEL DENGE
|-6.120
|-4.183
|38.451
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|6.120
|4.183
|-38.451
|14.
|Resmi Rezervler
|6.120
|4.183
|-38.451
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)