Ödeme özelliklerine düzenleme: WhatsApp ile alışveriş dönemi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların uygulama içinden alışveriş deneyimini kolaylaştırmak adına yeni bir ödeme yönetimi bölümü üzerinde çalışmaya başladı. WhatsApp beta for Android 2.26.43.7 sürümünde tespit edilen bu özellik, kullanıcıların kart bilgilerini ve teslimat adreslerini güvenli bir şekilde kaydetmelerine olanak tanıyacak. Hali hazırda iOS platformunda da geliştirme aşamasında olan bu yenilik, WhatsApp ödeme sistemlerinin daha fazla ülkeye yayılacağına dair güçlü işaretler veriyor. Şirket henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, altyapı çalışmaları dünya genelinde daha fazla pazar için hazırlık yapıldığını gösteriyor.

• WhatsApp, kullanıcıların ödeme bilgilerini ve teslimat detaylarını yönetebileceği yeni bir arayüzü Android uygulamasına entegre ediyor.

• Ödeme bölümü üzerinden kaydedilen veriler, Meta uygulamalarında gerçekleştirilen alışveriş süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

• Sistem, kullanıcıların kendi verileri üzerinde tam kontrol sahibi olmaları için veri indirme ve silme seçenekleri sunuyor.

• Yeni ödeme altyapısı, halihazırda ödeme özelliklerinin aktif olduğu dört ülkenin ötesine geçilmesine olanak tanıyabilir.

KULLANICILAR UYGULAMA İÇİNDE ÖDEME YÖNTEMLERİNİ KOLAYCA EKLEYEBİLİYOR

WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı yeni ödeme bölümü, uygulama ayarları içerisinde yer alacak. Kullanıcılar bu bölüme girdiklerinde, hesap merkezine erişerek kredi kartlarını veya tercih ettikleri diğer ödeme yöntemlerini sisteme tanımlayabilecekler. Meta, ödeme bilgilerinin uçtan uca şifrelendiğini ve kullanıcı profili verilerinden ayrı bir şekilde saklandığını belirtiyor. Bu yöntem, alışverişlerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlamayı hedefliyor.

TESLİMAT BİLGİLERİ BÖLÜMÜ SÜRECİ HIZLANDIRIYOR

Yeni özellik kapsamında sunulan teslimat bilgileri kısmı, kullanıcıların e-posta adresi, telefon numarası ve açık adres gibi bilgilerini önceden tanımlamasına imkan tanıyor. Bu bilgiler sayesinde, kullanıcılar her alışverişte aynı verileri tekrar girmek zorunda kalmayacaklar. Sistem, ödeme ve teslimat süreçlerini otomatik olarak tamamlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

KULLANICILAR VERİLERİ ÜZERİNDE KONTROL SAHİBİ OLUYOR

Gizlilik konusunda hassas olan kullanıcılar için WhatsApp, ödeme verilerini indirme seçeneği de sunuyor. Kullanıcılar, sistemde kayıtlı olan kart ve adres bilgilerinin bir kopyasını talep edebilecekler. Ayrıca, ödeme bilgilerini sunuculardan kaldırmak isteyenler, bu bölümü kullanarak hangi verilerin silindiğini takip edebilecekler. Bu şeffaflık politikası, uygulamanın güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

ÖDEME SİSTEMLERİNİN GENİŞLEMESİ BEKLENİYOR

WhatsApp ödemeleri şu an için Hindistan, Brezilya, Singapur ve Meksika gibi belirli pazarlarda yasal onaylar çerçevesinde aktif olarak kullanılıyor. Hem iOS hem de Android için geliştirilen bu yeni altyapı, şirketin yeni pazarlara girişi için gerekli teknik hazırlıkları tamamladığı şeklinde yorumlanıyor. Henüz resmi bir tarih veya ülke listesi açıklanmamış olsa da, yapılan teknik geliştirmeler WhatsApp’ın küresel ödeme pazarında daha aktif bir rol almayı hedeflediğini ortaya koyuyor.

ÖZELLİK HENÜZ GELİŞTİRME AŞAMASINDA BULUNUYOR

Şu an için test aşamasında olan bu özellik, genel kullanıcılara henüz sunulmadı. WhatsApp, bu yeniliği gelecekteki bir güncelleme ile beta test kullanıcılarına açmayı planlıyor. Sistemin ne zaman tamamen yayına gireceği veya hangi ülkeleri kapsayacağı konusunda şirketten gelecek resmi duyurular beklenmeye devam ediliyor.