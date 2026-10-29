İğrenç suçlamaları hatırlatan Ahmet Hakan böyle seslendi: 'Kaldırın dokunulmazlığımı' demen lazım Sarıgül!

Ahmet Hakan’ın konuya ilişkin yazdıkları şöyle:

Dün bir açıklama yaptı Mustafa Sarıgül. Söylediği şu: “Partimin benimle ilgili tartışmaların içine daha fazla çekilmemesi için söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğimin askıya alınmasını istiyorum.” Şu bölüme dikkat: “Söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar...”

İyi de Mustafa Sarıgül...

Milletvekili olduğun için senin dokunulmazlığın var.

Bu nedenle...

- İfaden alınamıyor.

- Evinde arama yapılamıyor.

- Savcılar sana soru soramıyor.



Bu koşullarda soruşturma, en azından senin açından tam olarak sonuçlanamaz ki.

Parti üyeliğinin askıya alınmasını isteyeceğine...

Sen asıl dokunulmazlığının kaldırılmasını istesene.

Yaptığın açıklamada “Veremeyeceğim hesap yok, iddiaların hepsi yalan” diyorsun.



Böyle diyen birinin...

“Kaldırın dokunulmazlığımı kardeşim, ben aklanmak istiyorum” diye ortalığı inim inim inletmesi gerekmez mi?

Niye susuyorsun? Niye TikTok videoları çekmiyorsun? Niye tüp tokatlamıyorsun? Niye meydan okumuyorsun?

Niye? Niye? Niye?