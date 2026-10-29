Bakan Fidan'dan Türk dünyası mesajı!
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Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından dayanışma ve iş birliği mesajı verdi. Fidan, istişarelerin ortak hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacağını belirterek Türk dünyası arasındaki bağların güçlendirileceğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Atalarımızdan miras kurultay geleneğimizle sürdürdüğümüz istişarelerin, dayanışmamızı pekiştireceğine ve ortak hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.
Bakan Fidan, sosyal medya hesabından, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da gerçekleştirdiklerini belirten Fidan, "Atalarımızdan miras kurultay geleneğimizle sürdürdüğümüz istişarelerin, dayanışmamızı pekiştireceğine ve ortak hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Hakan Fidan, çalışmalarına destek veren mevkidaşlarına teşekkür ederek, "Köklü kardeşlik bağlarımızdan güç alarak, her alanda daha derin işbirliği için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Yarın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz Zirve'nin, Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
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