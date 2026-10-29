Fabrika kuruldu: Türk savunma devi Arap ülkesine teknoloji transferi yapacak
MakineE ve Kimya Endüstrisi (MKE), Ürdün'da yeni bir fabrika kurdu. Türk savunma devi ülkeye teknoloji transferi de yapacak. İşte detaylar...
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MakineE ve Kimya Endüstrisi (MKE), Ürdün'da yeni bir fabrika kurdu. Türk savunma devi ülkeye teknoloji transferi de yapacak. İşte detaylar...
MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE), Ürdün’de kurduğu Fişek Üretim Tesisi'nin ardından 'Orta ve Büyük Kalibre Mühimmat ile Uçak Bombası Dolum ve Montaj Tesisi'nin de kurulumunu tamamladı. Şirket, Akabe kentinde düzenlenen SOFEX 2026 Fuarı'nda ürünlerini ve teknoloji transferi kabiliyetlerini sergiledi.
Savunma sanayisindeki üretim teknolojilerini ve bilgi birikimini dost ile müttefik ülkelere aktaran Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), anahtar teslim tesis ve fabrika kurulumu projeleriyle ülkelerin yerel üretim altyapılarının geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda MKE tarafından Ürdün’de kurulan Fişek Üretim Tesisi, 2024 yılından bu yana üretim faaliyetlerini sürdürüyor.
Ülkedeki ikinci teknoloji transferi projesi kapsamında ise 'Orta ve Büyük Kalibre Mühimmat ile Uçak Bombası Dolum ve Montaj Tesisi'nin kurulumu tamamlandı. Tesisin devreye alınması için son aşamaya gelinirken, MKE tamamlanan ve devam eden çalışmalarıyla 9 ülkede toplam 11 teknoloji transferi projesine imza attı. Şirket, kurduğu tesislerde görev alacak personele üretim ve bakım-onarım eğitimlerinin yanı sıra teknik asistanlık hizmeti de sunuyor. Ürdün'deki mevcut tesislere yönelik bakım sözleşmesi ve yeni ham madde üretim tesislerinin kurulumu için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
MKE, 27-29 Ekim tarihlerinde Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen SOFEX 2026 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katıldı. Şirket fuarda; silah sistemleri ve mühimmatlarının yanı sıra anahtar teslim fabrika kurulumu ile teknoloji transferi kabiliyetlerini uluslararası ziyaretçilere tanıttı. Fuar kapsamında MPT-76 MH Milli Piyade Tüfeği ve KN-12 Keskin Nişancı Tüfeği başta olmak üzere milli piyade tüfekleri, makineli tabancalar ve makineli tüfeklerden oluşan hafif silah ürün grubu sergilendi. MKE standında ayrıca farklı kalibrelerdeki fişekler, 25 mm'den 120 mm'ye kadar mühimmat maketleri ve MK82 uçak bombası yer aldı. Fuar boyunca farklı ülkelerden üst düzey askeri heyetleri ve savunma sanayisi temsilcilerini ağırlayan MKE, yeni ihracat fırsatlarını ve teknoloji transferine yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirdi.
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