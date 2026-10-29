Fabrika kuruldu: Türk savunma devi Arap ülkesine teknoloji transferi yapacak

Ülkedeki ikinci teknoloji transferi projesi kapsamında ise 'Orta ve Büyük Kalibre Mühimmat ile Uçak Bombası Dolum ve Montaj Tesisi'nin kurulumu tamamlandı. Tesisin devreye alınması için son aşamaya gelinirken, MKE tamamlanan ve devam eden çalışmalarıyla 9 ülkede toplam 11 teknoloji transferi projesine imza attı. Şirket, kurduğu tesislerde görev alacak personele üretim ve bakım-onarım eğitimlerinin yanı sıra teknik asistanlık hizmeti de sunuyor. Ürdün'deki mevcut tesislere yönelik bakım sözleşmesi ve yeni ham madde üretim tesislerinin kurulumu için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.