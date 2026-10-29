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Sosyal Medya ‘Ağlama bizim millette sanat oldu artık’! Çiftçinin maliyet hesabı sosyal medyayı salladı
Sosyal Medya

‘Ağlama bizim millette sanat oldu artık’! Çiftçinin maliyet hesabı sosyal medyayı salladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Sosyal medyada ellerine aldıkları birkaç şeker pancarıyla masraf hesabı yapıp "battık, bittik" diye ağlayan sosyal medya çiftçilerine, işinin başındaki gerçek üreticiden tokat gibi bir yanıt geldi. Çektiği video ile algı operasyonlarına ve nankörlüğe isyan eden gerçek çiftçi, yaptığı net maliyet ve kazanç hesabıyla sosyal medyayı salladı.

Açıklanan pancar alım fiyatları üzerinden mağduriyet edebiyatı yapanlara ateş püsküren üretici; mazot, tohum, sulama, ilaç ve söküm masrafları dahil edilse dahi şeker pancarının üreticisine ciddi bir kâr bıraktığını rakamlarla tek tek kanıtladı.

 

"Masrafı çıkınca dönüm başı 10 ila 20 bin lira kalıyor - Niye nankörlük yapıyorsunuz?"

Dönümden 6 tondan başlayıp 12-13 tona kadar ürün alındığını belirten çiftçi; "4 tonu masrafa gitse bile 10 ton alan adama net 6 ton kalıyor. Bütün masraflar çıkınca dönüm başı elimize 10 bin ile 20 bin lira temiz para kalıyor. Kilogramı 3.70 lira olabilir ama çok ürettiğimiz için kazanıyoruz. Ben bir çiftçi olarak kâr yapıyorum, sırf Reis'i satmak için niye yalan söyleyeyim? Siz çiftçi değilsiniz, üçkağıtçı sahtekarlarsınız!" sözleriyle algı üreten çevrelere sert tepki gösterdi.

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