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Meclis’te büyük gerginlik! Sis bombası kullanıldı, meşaleler yakıldı

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Meclis’te büyük gerginlik! Sis bombası kullanıldı, meşaleler yakıldı

Arnavutluk Meclisi’nde, ülkede 17 gündür süren öğrenci gösterileri nedeniyle gerginlik yaşandı. Muhalefet milletvekilleri meclis kürsüsüne sis bombası attı ve meşale yaktı.

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Foto - Meclis’te büyük gerginlik! Sis bombası kullanıldı, meşaleler yakıldı

Arnavutluk’ta Meclis, bir dizi yasa tasarısını görüşmek üzere toplandı.

#2
Foto - Meclis’te büyük gerginlik! Sis bombası kullanıldı, meşaleler yakıldı

Muhalefet partilerinin milletvekilleri, ülkede 13 Ekim'de başlayan ve hala devam eden öğrenci gösterilerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığını ifade etti.

#3
Foto - Meclis’te büyük gerginlik! Sis bombası kullanıldı, meşaleler yakıldı

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti Genel Başkanı Sali Berisha, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere uygulanan şiddetten hükümeti sorumlu tuttu.

#4
Foto - Meclis’te büyük gerginlik! Sis bombası kullanıldı, meşaleler yakıldı

Berisha'nın konuşması esnasında muhalefet milletvekilleri meclis kürsüsünü bloke ederek sis bombası kullandı ve meşale yaktı.

#5
Foto - Meclis’te büyük gerginlik! Sis bombası kullanıldı, meşaleler yakıldı

Muhalefet milletvekilleri ayrıca polisin göstericilere şiddet uyguladığını belgelediğini iddia ettikleri fotoğraflar gösterdi.

#6
Foto - Meclis’te büyük gerginlik! Sis bombası kullanıldı, meşaleler yakıldı

Gerginliğin ardından Meclis Başkanı Niko Peleshi oturuma ara verdi.

#7
Foto - Meclis’te büyük gerginlik! Sis bombası kullanıldı, meşaleler yakıldı

Aranın ardından Peleshi gündem maddelerini tartışmaya açmadan oylamaya sundu.

#8
Foto - Meclis’te büyük gerginlik! Sis bombası kullanıldı, meşaleler yakıldı

Arnavutluk'ta, öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan ve hala devam eden protestolar şiddet eylemlerine sahne olmuştu.

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Foto - Meclis’te büyük gerginlik! Sis bombası kullanıldı, meşaleler yakıldı

Öğrenciler protestolarına devam edeceklerini belirtiyor.

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