Sandıktan çıkan sonuçlar siyonist baronların hükmünü tescilledi! Netanyahu'nun kalemi kırıldı

İsrail'deki seçimlerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun uğradığı hezimet tartışılmaya devam ederken Sabah yazarı Salih Tuna, bugünkü köşe yazısında seçim sonucuna farklı bir pencereden baktı.

Tuna, Netanyahu'nun kaybetmesinin işaretlerinin aslında sandıklar açılmadan önce verildiğini belirterek İsrail ve ABD'deki etkili Yahudi milyarderlerin seçim öncesindeki açıklamalarına dikkat çekti.

Yazının merkezinde ise çarpıcı bir değerlendirme vardı:

Netanyahu'nun kalemi sandıktan önce kırılmıştı, seçim sonucu ise verilen hükmü tescilledi.

ACKMAN'IN ÇIKIŞINI HATIRLATTI

Salih Tuna, İsrail'in ABD'deki güçlü destekçilerinden milyarder yatırımcı Bill Ackman'ın seçimlerden hemen önce yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Ackman'ın İsrail'in uluslararası alanda kaybettiği güvenilirliği yeniden kazanabilmesi için aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi isimlerin yönetimden uzaklaştırılması gerektiği yönündeki çıkışına dikkat çeken Tuna, bunu Netanyahu açısından yaklaşan sonun işaretlerinden biri olarak değerlendirdi.

Tuna, Ackman'ın sıradan bir İsrail destekçisi olmadığına da dikkat çekti.

Gazze savaşı sırasında ABD üniversitelerinde düzenlenen Filistin yanlısı protestolara karşı sert tutumuyla tanınan Ackman'ın, üniversitelere finansal baskı uygulanmasını istediğini ve diğer milyarderleri de harekete geçirmeye çalıştığını hatırlattı.

ASIL MESAJ LAUDER'DEN GELDİ

Ancak Salih Tuna'ya göre Netanyahu açısından çok daha önemli mesaj Ronald Lauder'den geldi.

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı olan milyarder Lauder'in uzun yıllardır İsrail siyaseti üzerinde etkili isimlerden biri olduğunu kaydeden Tuna, seçimden birkaç gün önce Haaretz'e verdiği röportaja dikkat çekti.

Lauder, Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesinin İsrail'in giderek büyüyen uluslararası izolasyondan ve yaptırım baskısından kurtulması açısından gerekli olduğunu dile getirmişti.

Salih Tuna bu açıklamanın anlamını şu değerlendirmeyle ortaya koydu:

“Mezkûr söyleşi, Netanyahu'nun kalemini kırdığının göstergesiydi.”

Ardından da sandık sonucuna işaret etti:

“Öyle de oldu.”

TRUMP'IN DESTEĞİ DE YETMEDİ

Tuna, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya açık desteğinin de İsrail Başbakanı'nı kurtarmaya yetmediğini belirtti.

Netanyahu'nun seçim kampanyasında güvenlik endişelerini öne çıkararak seçmeni etkilemeye çalıştığını ifade eden Tuna, İsrail Başbakanı'nın “Ben gidersem Filistin devleti kurulur, İran bize nükleer silah kullanır” şeklindeki söylemlerini “korku siyaseti” olarak nitelendirdi.

Ancak Tuna'ya göre ne Trump'ın desteği ne de İran ve Filistin üzerinden oluşturulan bu söylem sandıktan çıkacak sonucu değiştirebildi.

İRAN'A SALDIRI İÇİN BASTIRDI AMA SONUÇ ALAMADI

Salih Tuna yazısında seçim öncesindeki bir başka kritik gelişmeye de yer verdi.

The New York Times'ın haberine atıfta bulunan Tuna, Netanyahu'nun seçimlerden önce İran'a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirilmesi konusunda yoğun şekilde bastırdığını ancak istediği sonucu alamadığını aktardı.

Tuna, bütün bu gelişmeleri Netanyahu'nun İsrail içindeki ve dışındaki güçlü destek çevrelerinde eski ağırlığını kaybetmeye başladığının göstergesi olarak değerlendirdi.

BATI'DA FİLİSTİN RÜZGÂRI

Yazının dikkat çeken bir başka bölümünde ise İngiliz gazeteci ve tarihçi Tim Stanley'nin değerlendirmeleri yer aldı.

Tuna'nın aktardığına göre Stanley, Holokost sonrasında Yahudilere bir devlet kurulmasının Batı'da uzun yıllar bir insan hakları meselesi olarak görüldüğünü, bugün ise benzer bir yaklaşımın Filistin devletinin kurulması konusunda güç kazandığını ifade etti.

Stanley ayrıca İsrail'in, Batı kamuoyunun bir bölümünde Filistin devletinin kurulmasının önündeki temel engel olarak görülmeye başladığı değerlendirmesinde bulundu.

Salih Tuna ise buradan hareketle İsrail'in yıllardır Batı kamuoyunda sahip olduğu dokunulmazlığın ve mağduriyet üzerinden oluşturulan algının ciddi biçimde aşındığı sonucuna vardı.

SANDIK, VERİLEN HÜKMÜ TESCİLLEDİ

Tuna'nın yazısındaki tabloya göre Netanyahu açısından süreç yalnızca bir seçim yenilgisinden ibaret değil.

Önce İsrail'in uluslararası itibarının zarar gördüğünü düşünen güçlü çevrelerden sesler yükseldi.

Ardından Netanyahu'nun yıllarca yakın ilişkiler kurduğu etkili isimlerden Ronald Lauder açıkça değişim istedi.

Trump'ın desteği Netanyahu'yu kurtaramadı.

İran ve Filistin üzerinden yürütülen “korku siyaseti” de sandıkta beklenen karşılığı bulmadı.

Salih Tuna'nın ifadesiyle Netanyahu'nun kalemi seçimden önce kırılmıştı.

Sandıktan çıkan sonuç ise siyonist baronların verdiği hükmü tescillemiş oldu.