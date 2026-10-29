Bilim insanları sırrını çözdü! Geceleri olmayan bir deniz feneri ortaya çıkıyor

Büyük Set Resifi’nin güney ucundaki Lady Elliot Adası, uzun süredir sıra dışı bir görsel yanılsamayla anılıyor. Geceleri denize bakan bazı ziyaretçiler, ufuk çizgisinde sanki uzakta başka bir deniz feneri çalışıyormuş gibi dönen bir ışık görüyor. Ancak araştırmacılara göre ortada ne gizli bir yapı ne de bilinmeyen bir ışık kaynağı var.

Adada aslında iki deniz feneri bulunuyor

Lady Elliot Adası’ndaki ilk deniz feneri 1873 yılında inşa edildi. Bu yapı 1995 yılında devre dışı bırakıldı ve görevini daha yeni olan ikinci deniz fenerine bıraktı. Buna rağmen adaya gelen ziyaretçiler zaman zaman deniz üzerinde üçüncü bir fener gördüklerini anlatıyor. Söz konusu görüntü o kadar sık rapor edildi ki “hayalet deniz feneri yanılsaması” adanın ziyaretçi rehberinde bile kendine yer buldu.

Bu olay yalnızca Avustralya’da görülmüyor

Benzer bir olayın bilinen en eski kayıtlarından biri 1937 yılına uzanıyor. O tarihte Fransa’nın Bretonya kıyılarında da aynı türden bir ışık yanılsaması rapor edildi. Araştırmacılar, Lady Elliot Adası’nda gözlenen olayı daha yakından incelemek için önce fenomeni bulunduğu yerde gözlemledi, ardından aynı koşulları sanal gerçeklik ortamında yeniden oluşturdu. Gerçek ortamda görülen görüntü ile laboratuvardaki deneylerin büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.

Arkanızdaki ışığı önünüzde sanıyorsunuz

Yanılsamanın ortaya çıkması için kişinin geceleri deniz fenerinden en az yaklaşık 70 metre uzakta durması gerekiyor. Önce fenere bakıldığında dönen ışık huzmesi normal şekilde görülüyor. Ardından kişi sırtını fenere dönüp denize baktığında ise aynı ışığın bu kez ufuktan geliyormuş gibi algılandığı belirtiliyor. İşin şaşırtıcı tarafı, ışığın gerçekte arkadan geldiğini bilmek bile görüntüyü ortadan kaldırmıyor. Kişi tekrar denize döndüğünde hayali ışık kaynağını yine ufukta görüyor.

Beyin eksik bilgiyi kendi tamamlıyor

Araştırmacılara göre olayın temelinde geceleri mesafeyi anlamaya yarayan görsel ipuçlarının azalması bulunuyor. Karanlıkta beynin elinde ışığın ne kadar uzakta olduğunu belirleyebilecek yeterli bilgi kalmayınca, görsel sistem eksik parçaları beklentilerle tamamlıyor. Bu nedenle aslında çok uzakta ve hızlı hareket eden ışık huzmesinin bir bölümü, daha yakın ve daha yavaş hareket ediyormuş gibi algılanabiliyor. Beyin de bu görüntüyü yorumlarken ışığın kaynağını kişinin arkasındaki deniz feneri yerine önündeki ufuk çizgisine yerleştiriyor.

“Hayalet fenerin” sırrı algıda gizli

Open Mind dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Lady Elliot Adası’nda yıllardır görüldüğü anlatılan üçüncü deniz feneri fiziksel olarak mevcut değil. Görülen şey, gerçek bir ışık huzmesinin karanlık ortamda mesafe algısının bozulması sonucu farklı bir noktadan geliyormuş gibi yorumlanmasından ibaret.