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Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını geçici hocasıyla yaptığı antrenmanla sürdürdü.

#1
Foto - Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

#2
Foto - Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

#3
Foto - Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

#4
Foto - Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi

Antrenmandan kareler...

#5
Foto - Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi

Antrenmandan kareler...

#6
Foto - Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi

Antrenmandan kareler...

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