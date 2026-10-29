Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını geçici hocasıyla yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını geçici hocasıyla yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.
Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Antrenmandan kareler...
Antrenmandan kareler...
Antrenmandan kareler...
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