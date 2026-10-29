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Sosyal Medya İzmir'in ortasında skandal manzara: Müslümana düşmanlık kusanlar Siyonistlere karşı dilsiz
Sosyal Medya

İzmir'in ortasında skandal manzara: Müslümana düşmanlık kusanlar Siyonistlere karşı dilsiz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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İzmir’in en işlek caddelerinden birinde toplanan Siyonist grupların sokak ortasında zıplayarak sergilediği şov kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Gazze’de kadın, çocuk demeden masumları katleden Siyonist zihniyetin gölgesinde yaşanan bu pervasız rahatlığa tepki yağarken; öz yurdunda başörtülü ve çarşaflı vatandaşlara her fırsatta nefret kusan, çığırtkanlık çıkaran laikçi çevrelerin bu skandal karşısında dut yemiş bülbüle dönmesi bardağı taşıran son damla oldu.

İzmir'de sokak ortasında bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan "zıplayan Yahudiler" görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Terör devleti İsrail'in Gazze ve Filistin genelinde sürdürdüğü masum infazları ve Siyonist vahşet devam ederken, aynı zihniyeti taşıyan grupların Türkiye'nin kalbinde, İzmir sokaklarında elini kolunu sallayarak şov yapması büyük bir öfkeye yol açtı.

Şehrin merkezinde, caddenin ortasında toplanarak tuhaf hareketler sergileyen grubun bu pişkince rahatlığı, Gazze’de dökülen Müslüman kanını hatırlayan vicdan sahiplerini derinden yaraladı.

BAŞÖRTÜSÜNE VE ÇARŞAFA ÇIĞIRTANKANLIK ÇIKARANLAR, SİYONİSTLERE KARŞI SESSİZ!

Sokakta çarşaflı veya muhafazakar giyimli bir Müslüman gördüğünde hezeyana kapılan, nefret söylemleriyle toplumu germeye çalışan laikçi kesimlerin, bölgeyi kan gölüne çeviren zihniyete karşı tek bir kelime dahi etmemesi dikkat çekti.

Laikçi çevrelerin, İzmir’in göbeğinde sergilenen bu skandal karşısında çıt çıkarmaması tepkileri ikiye katladı.

Gazze’de kadın, çocuk demeden masumları katleden Siyonist zihniyetin gölgesinde yaşanan bu rahatlığa dikkat çeken vatandaşlar; "Sokakta çarşaflı görünce tepki gösteren alçaklar, kentin en işlek caddesindeki bu skandala neden tek kelime edemiyor?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

"GAZZE KAN GÖLÜYKEN İZMİR'DEKİ BU RAHATLIK NEDEN?”

Filistin'de bebekler bombalar altında can verirken, Siyonist zihniyetin uzantılarının İzmir sokaklarında sergilediği bu ayin benzeri görüntüler tepkilerin odağı oldu. Bölgedeki tarihi Musevi Mezarlığı yakınlarında ve sokak aralarında çekilen skandala karşı, öz yurdunda mütedeyyin vatandaşları ve her fırsatta Müslümanları hedef alıp ağzından köpükler saçarak saldıran sözde laik çevrelerin sus pus olması sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı.

Binlerce kullanıcı yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini şu sözlerle dile getirdi: "Gazze'de insanlık dramı yaşanırken, Siyonist zihniyetlilerin İzmir'in ortasında bu kadar rahat hareket etmesi kabul edilemez! Her fırsatta Müslümanlara, bu ülkenin mukaddesatına kin kusanlar neredesiniz? Bu skandala neden ses çıkaramıyorsunuz?"

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Yorumlar

Şükrü

Izmirliler herhalde bu yahudi iblislere birseyler söyler diye düşünüyorum. Ve takip edeceğim.
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