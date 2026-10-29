Fon vurguncularının korunduğu iddiası safsata çıktı! Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Eski CHP artıklarının kurduğu Yeni Parti ile güdümlü medyasının “soruşturulmuyor”, “üzerine gidilmiyor” yaygarasının aksine, Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı fon krizine bulaşan ve vatandaşın parasını çarçur edenlerin gözünün yaşına bakmıyor. Partisine bağlı belediyelerde yaşanan yolsuzluklar karşısında dut yemiş bülbüle dönen, sapkınlıklarıyla gündeme gelen YP’liler için “namusum kadar kefilim” diyen Özgür Özel’in “fona bulaşanlar koruyor” algısının aksine, fon krizine ismi karışan bürokratlar, partili isimler ve işadamlarının üzerine kararlılıkla gidiliyor. Aralarında eski Başbakan Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti milletvekili Ertan Aydın ile eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ve Prof. Kerem Alkin’in de olduğu 120 kişi tutuklanırken, hakkında adli işlem yapılanların sayısı 404’ü buldu. Soruşturma kapsamında mal varlığına tedbir konulan şüphelilerden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya dâhil 25 kişi yaklaşık 13 milyar liralık iade yaparken, dün sekizinci kez toplanan Fon Koordinasyon Kurulu tasfiye sürecindeki fonlardan 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında nakdi ödeme yapıldığını duyurdu.

Hesap dondurma, el koyma, taşınmaz devri engeli tedbiri gibi mal varlığı tedbiri getirilen gerçek kişi sayısı 351’i, tüzel kişi sayısı ise 102’yi buldu. Portföy ve yatırım şirketleri yöneticilerinin tutuklanmasından, önemli bürokratlıların gözaltına alınmasına kadar fon krizine ismi karışanlara yönelik adli ve idari işlemler, “foncular korunuyor, milletin malına el uzatanlarla mücadele edilmiyor” yaygarasını boşa düşürerek, kimsenin gözünün yaşına bakılmadığını tescilliyor.

İFTİRALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Muhalefet ve medyasının kirli algı operasyonuna tepki gösteren Av. Fatih Beder: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, kaynağı, mevkisi, unvanı veya siyasi aidiyeti ne olursa olsun milletin helal rızkına el uzatan hiçbir odakla pazarlık etmediği gibi, fon krizine bulaşarak vatandaşın parasını çarçur edenlerin de gözünün yaşına bakmamaktadır.

Özgür Özel ve avanesinin ‘foncular korunuyor, üzerine gidilmiyor’ şeklindeki mesnetsiz sözlerle yürüttükleri algı operasyonları, yargının attığı kararlı adımlarla tamamen boşa düşmüştür. Biz AK Parti olarak, ‘benim hırsızım iyi, senin hırsızım kötü’ anlayışıyla değil; hırsız ve vurguncu neredeyse ve kim olursa olsun gereğini tereddütsüz yapan bir iktidar partisiyiz. Sayın Adalet Bakanımızın da sarih bir şekilde ifade ettiği üzere, paraların gönüllü olarak iade edilmiş olması hukuki ve cezai sorumluluğu asla ortadan kaldırmamaktadır. Suça ve vurguna bulaşan her bir şahsın mutlaka hukuksal bir karşılığı olacaktır; bu durum bizden bir isim olsa dahi değişmez. Zira bizim adalet anlayışımız, ‘Hırsızlık yapan kızım Fâtıma dahi olsa cezalandırırdım’ diyen Âlemlere Rahmet Peygamberimizin rehberliğinde şekillenmiştir.”

GÖZLERİNİN YAŞINA BAKILMIYOR

Ekonomist yazar Tayfun Kaan gündüz ise “Fon krizinde devlet, makam ve siyasi aidiyet ayrımı yapmadan hukuku işletiyor. İade yapanlar için de ayrıcalık tanınmadı. Adalet Bakanı, gönüllü iadenin tek başına hukuki sorumluluğu kaldırmayacağını ve önceliğin paranın gerçek hak sahiplerine ulaştırılması olduğunu vurguladı. Hükümetin uygulamaya koymuş olduğu bunca emeği görmemek ve sürecin en başında ellerinde bir liste olduğu bahsini unutmadan, bu listenin neden açıklanmadığını Sayın Özgür Özel’e sormak gerek. Ve dahası bunun gibi dayanağı olmadan yapılan söylemlerin toplumsal karşılığının olmadığını anlamayacak kadar basiretsiz olmalarını ise ben siyasi bağlamda yakışıksız buluyorum. Fonun tasfiye sürecine girdiği bir durumda, bazı yatırımcıların daha erken hareket ederek paralarını diğer yatırımcılardan önce alması, geride kalan yatırımcıların zararını artırabilir.

Özellikle henüz takası tamamlanmamış işlemlerin bulunduğu bir süreçte, erken ödeme taleplerinin karşılanması fonun kalan varlıklarını azaltabilir ve diğer yatırımcıların haklarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, tasfiye kapsamına giren işlemlerin ve taleplerin belirli bir hukuki çerçevede birlikte değerlendirilmesi önem taşır. Amaç, yalnızca erken davranan yatırımcıların çıkarlarını korumak değil, fonun tasfiye sürecinden etkilenen tüm hak sahiplerinin menfaatlerini gözetmektir. Sonuç olarak, fon yasasının bu yaklaşımı benimsemesi; tasfiye sürecinin bütünlüğünü korumak, yatırımcılar arasında haksız bir öncelik oluşmasını engellemek ve mevcut varlıkların hukuki kurallar çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak açısından doğru bir ilke olarak savunulabilir” şeklinde konuştu.