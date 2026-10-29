Elektrik direğine çıkan yavru ayı akıma kapılarak telef oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzurum’un Palandöken ilçesinde yiyecek aramak için elektrik direğine tırmandığı tahmin edilen yavru bozayı, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Direkte asılı kalan talihsiz hayvan, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince indirildi.
Palandöken ilçesine bağlı Tuzcu Mahallesi’nde yiyecek aramak ve etrafı yukarıdan görmek için yüksek gerilim hattı direğine çıktığı tahmin edilen bir ayının hareketsiz şekilde direkte asılı durduğunu gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye Aras EDAŞ arıza ve bakım ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik amacıyla hattaki elektrik akımını kesti. Ardından direğe tırmanan görevliler, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen yavru boz ayıyı halatlar yardımıyla asılı kaldığı yerden indirdi.
Kış öncesi yiyecek arayışındaki yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yakın enerji hatlarına tırmanması sonucu yaşanan bu üzücü olayla ilgili inceleme başlatıldı.