  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yahudiler sokaklara indi: Netanyahu gitsin, Araplarla ortak hükümet kurulsun Yargıda teknolojik atılım! Dijitalleşme ve yapay zekâ dönemi hız kazanıyor Mustafa Sarıgül soruşturmasında yeni gözaltılar! 2 kız kardeşe istismar iddiası Terörle mücadelesi ile hafızalara kazınmıştı! ‘Süper vali’ Erkan hayatını kaybetti Özgür'ün yönetimine icra resti! Yeni Parti çaldı CHP peşine düştü KKTC'den Filistin Devlet Başkanı Abbas'a tepki: Kıbrıs Türk halkını üzdün! Kalabalığın içinden bağıra bağıra söyledi: Mitingde Trump’ı şok eden protesto 4 kişi daha tacizle suçladı! Sarıgül, Meclis’e yakışmıyor Sayıştay raporuyla tek tek belgelendi! İstanbul battı Ankara talan ediliyor CHP'ye çok sert sözler: Kadınları CHP zihniyetinden koruyun!
Yaşam Elektrik direğine çıkan yavru ayı akıma kapılarak telef oldu
Yaşam

Elektrik direğine çıkan yavru ayı akıma kapılarak telef oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Elektrik direğine çıkan yavru ayı akıma kapılarak telef oldu

Erzurum’un Palandöken ilçesinde yiyecek aramak için elektrik direğine tırmandığı tahmin edilen yavru bozayı, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Direkte asılı kalan talihsiz hayvan, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince indirildi.

Palandöken ilçesine bağlı Tuzcu Mahallesi’nde yiyecek aramak ve etrafı yukarıdan görmek için yüksek gerilim hattı direğine çıktığı tahmin edilen bir ayının hareketsiz şekilde direkte asılı durduğunu gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye Aras EDAŞ arıza ve bakım ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik amacıyla hattaki elektrik akımını kesti. Ardından direğe tırmanan görevliler, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen yavru boz ayıyı halatlar yardımıyla asılı kaldığı yerden indirdi.
Kış öncesi yiyecek arayışındaki yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yakın enerji hatlarına tırmanması sonucu yaşanan bu üzücü olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23