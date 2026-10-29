Minibüsçüler Odası'ndan AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’a kritik ziyaret! Başkentte 500 dolmuş işsizlikten kontak kapattı

Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Murat Yılmazer ve beraberindeki minibüsçü esnafı heyeti, sektörde yaşanan ağır ekonomik kriz ve hat sorunlarına çözüm aramak amacıyla AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette yaşadıkları zorlukları dile getiren minibüs esnafı, 500 dolmuşun kontak kapattığını ifade ederek, bu araçların ‘C’ plakaya dönüştürülmesi talebinde bulundu.

Yılmazer ve beraberindeki esnaf heyeti, kentte iş potansiyelinin düşmesi ve artan maliyetler nedeniyle 400 minibüsün 4-5 yıldır evlerin önünde atıl yattığını açıklayarak kritik bir çözüm talebinde bulundu. Şehir merkezinin Ulus’tan Eskişehir Yolu ve Batıkent gibi yeni akslara kaymasıyla 1.600 aracın dar bir alanda sıkıştığını vurgulayan Yılmazer, atıl durumdaki en az 500 minibüsün mevzuata uygun şekilde C plakalı servis aracına dönüştürülmesi ve yeni hat güzergahlarının belirlenmesi taleplerini AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan’a ilettiklerini belirtti. Ankara ulaşımında önemli bir paya sahip olan minibüsçü esnafı, artan girdi maliyetleri, değişen kent dinamikleri ve yolcu potansiyelindeki düşüş nedeniyle zor günler geçiriyor. Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Murat Yılmazer ve oda yönetimi, esnafın sesi olmak ve hazırladıkları çözüm paketini sunmak üzere İl Başkanı Hakan Özcan ile bir araya geldi.

"1.600 araç eski bölgede sıkıştı, 500 araç atıl kaldı"

Ankara genelinde 2.007 araç ve 3.000 delege ile devasa bir kamusal ulaşım hizmeti verdiklerini hatırlatan Murat Yılmazer, pandemiden bu yana katlanan akaryakıt ve işletme maliyetlerinin esnafın belini büktüğünü söyledi. Şehrin merkezinin artık Ulus’tan Eskişehir Yolu, Çayolu ve Batıkent gibi yeni gelişen akslara kaydığına dikkat çeken Yılmazer, mevcut yapıyı şu sözlerle özetledi: "Şu anda en büyük sorunumuz işsizlik. Ankara'da 2.007 tane araçtan şu anda 500 tanesi hiç aşağı yukarı 4-5 yıldır trafiğe çıkmıyor, evinin önünde yatıyor. Neden? İş potansiyelinin düşük olmasından kaynaklı. Tabii ki bunun etkenleri var; ekonomik olarak akaryakıt ve temel girdi fiyatlarının artması büyük bir darbe vurdu. Diğer taraftan biliyorsunuz, biz Ankara'da Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışıyoruz. EGO’nun fiyat politikası ucuz taşımacılık yönünde olunca, bizim yolcu potansiyelimiz EGO'ya kaydı. Diğer taraftan Ankara'nın merkezi değişti. Önceden merkez Ulus bölgesiydi ama maalesef Ankara'nın merkezi artık değişti. Eskişehir Yolu bir merkez oldu, Çayolu, Batıkent tarafı gelişti. Merkez Ulus'un dışına kaydı. Şu anda bizim 2.057 aracımızın maalesef 1.600 tanesi halen Ulus bölgesinde hizmet veriyor, 500 tanesi ise yatıyor efendim."

Esnaftan somut çözüm formülü: "En az 500 araca c plaka verilsin"

Başkan Yılmazer ve beraberindeki minibüsçü esnafı, yaşanan krizden çıkış için makul ve mevzuata uygun somut çözüm önerilerini görüşmede detaylarıyla paylaştı. Atıl kalan araçların kent ulaşımına servis olarak kazandırılması gerektiğini belirten Yılmazer, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim buradaki temel talebimiz ve çözüm önerimiz net: En az 500 aracın C plakaya dönüştürülmesi. Yani biz minibüsçülük değil, servisçilik yapalım. Bu 500 boşta kalan aracımız C plakayla öğrenci taşıyabilsin, turist taşıyabilsin, personel servisi yapsın. Tabii eski dolmuşları bu şekilde direkt dönüştüremezsiniz; araçların görselliği ve kasası değişecek. Yasal mevzuatta bu açık ve mümkün. Jandarma plakamızı, C plakamızı yüklenelim istiyoruz. Ayrıca Ankara'daki bu coğrafi değişiklikle ve merkezin kaymasıyla birlikte, yeni hat güzergahlarının da Büyükşehir Belediyesi ile koordine bir şekilde yeniden belirlenmesi gerekiyor."

"Hakan başkanımız taleplerimizi titizlikle değerlendirecek"

Ziyaretin son derece verimli ve yapıcı geçtiğini vurgulayan Murat Yılmazer, İl Başkanı Hakan Özcan’a gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Yılmazer, "Esnafımızın haklı ve acil taleplerini detaylarıyla ilettik. Kendileri de ilgili kurum ve merciler nezdinde gerekli görüşmelerin titizlikle yapılacağını belirttiler. Gösterdikleri anlayış ve destek için şahsım ve tüm minibüsçü esnafımız adına şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.