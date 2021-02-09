Ödem nedir? Vücuttan ödem atmanın yolları nelerdir?

Vücutta hücre ve derinin arasında normalin üzerinde sıvı birikmesine ödem denir. Bunun sonucunda ayaklarda, bileklerde, karın boşluğu ve eller gibi vücudun pek çok bölgesi olumsuz etkilenerek, bu bölgede şişlikler meydana gelir. Vücutta ödem oluşmasını tetikleyen unsurlara bakıldığında ise en çok kalp, böbrek ve ciğer hastalıkları görülüyor. Peki vücuttan ödem atmanın yolları nelerdir?

Vücuttan ödem atmanın yolları

- Vücuttan ödem atmanın bir numaralı yolu bol su içmektir. Düzenli olarak su içildiği takdirde vücuttan ödem atacaksınız ve fazla yağları yakacaksınız. Aksi takdirde vücutta yeterli sıvı bulunmadığından dolayı dokularda sıvı birikerek ödem oluşmaktadır.

- Maydanoz yemek de su içmek kadar faydalıdır. Her sabah kahvaltınıza bir tutam maydanoz eklerseniz, maydanozun içerisinde bulunan lifler ve C vitamini sayesinde vücudunuzdan ödem atabilirsiniz.

- Vücuttan ödem atmanın yolları arasında salatalık da bulunuyor. Düşük kalorisi nedeniyle sağlıklı beslenenlerin en çok tercih ettiği besinlerden olan salatalık, ödem atmada oldukça faydalı. Fakat salatalığı asla tuz ile beraber tüketmeyin.

- Düzenli olarak günde iki bardak yeşil çay içerek vücuttan ödem atmayı sağlayabilirsiniz. Zira yeşil çayın içerisinde bulunan kateşinin pek çok faydası olmakla birlikte ödem atmaya da yardımcı