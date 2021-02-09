  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP ile var AK Parti ile yok! Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto yapan akademisyenler 37 gündür eğitim vermiyor!

Bunlara öğrenci demeye bin şahit lazım! İşte Kılıçdaroğlu'nun "barışçıl" diyerek savunduğu vandallar

Bill Gates'ten insanlığın uykusunu kaçıracak çıkış: İki felaket daha geliyor

Türkiye ve Fransa arasında önemli görüşme

‘Şeffaflık’ diye tepinen CHP ve Kılıçdaroğlu’nun düştüğü son durum! Ya HDP’den utanıyorlar ya da 2 ziyareti organize edemiyorlar

Prof. Dr. Tükek'ten hayati uyarı: Türkiye'de ilk kez tespit edildi

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı!

CHP'nin anketçisinden Muharrem İnce'ye salvolar

Biz bu oyunları daha önce de görmüştük! Merdan Yanardağ vesayetçilerin borazanı oldu
Sağlık Ödem nedir? Vücuttan ödem atmanın yolları nelerdir?
Sağlık

Ödem nedir? Vücuttan ödem atmanın yolları nelerdir?

Birçok kişinin yaşadığı problemlerden biri de vücutta ödem oluşmasıdır. Bu durumun sonucunda vücudun farklı yerlerinde şişlikler görülebiliyor. Peki ödem nedir? Vücuttan ödem atmanın yolları nelerdir? Hangi besinler ödem attırır? İşte merak edilenler…

Yeniakit Publisher
2021-02-09 21:37:00 -
Ödem nedir? Vücuttan ödem atmanın yolları nelerdir?

Vücutta hücre ve derinin arasında normalin üzerinde sıvı birikmesine ödem denir. Bunun sonucunda ayaklarda, bileklerde, karın boşluğu ve eller gibi vücudun pek çok bölgesi olumsuz etkilenerek, bu bölgede şişlikler meydana gelir. Vücutta ödem oluşmasını tetikleyen unsurlara bakıldığında ise en çok kalp, böbrek ve ciğer hastalıkları görülüyor. Peki vücuttan ödem atmanın yolları nelerdir?

Vücuttan ödem atmanın yolları

- Vücuttan ödem atmanın bir numaralı yolu bol su içmektir. Düzenli olarak su içildiği takdirde vücuttan ödem atacaksınız ve fazla yağları yakacaksınız. Aksi takdirde vücutta yeterli sıvı bulunmadığından dolayı dokularda sıvı birikerek ödem oluşmaktadır.

- Maydanoz yemek de su içmek kadar faydalıdır. Her sabah kahvaltınıza bir tutam maydanoz eklerseniz, maydanozun içerisinde bulunan lifler ve C vitamini sayesinde vücudunuzdan ödem atabilirsiniz.

- Vücuttan ödem atmanın yolları arasında salatalık da bulunuyor. Düşük kalorisi nedeniyle sağlıklı beslenenlerin en çok tercih ettiği besinlerden olan salatalık, ödem atmada oldukça faydalı. Fakat salatalığı asla tuz ile beraber tüketmeyin.

- Düzenli olarak günde iki bardak yeşil çay içerek vücuttan ödem atmayı sağlayabilirsiniz. Zira yeşil çayın içerisinde bulunan kateşinin pek çok faydası olmakla birlikte ödem atmaya da yardımcı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı dizisinde üzen gelişme! O karakter yanlış bir adım atacak
Medya

Gönül Dağı dizisinde üzen gelişme! O karakter yanlış bir adım atacak

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, Cumartesi akşamları reytingleri patlatarak yoluna devam ediyor. Dizinin sevilen simalarından Elif hemşir..
‘Final mi yapacak?’ söylentileri… EDHO’nun durumu kesinleşti
Medya

‘Final mi yapacak?’ söylentileri… EDHO’nun durumu kesinleşti

Final iddiaları ile gündeme gelen başrolde Oktay Kaynarca’nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi ile ilgili yeni bir gelişme ortaya..
Heyecanlandıran gelişme! 150 bin İngiliz Türkiye'ye geliyor
Gündem

Heyecanlandıran gelişme! 150 bin İngiliz Türkiye'ye geliyor

Koronavirüs aşısının bulunmasıyla 2021 turizm sezonu için umut yeşerdi. Bu yaz, Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen turist sayısında ciddi bi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay