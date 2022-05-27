Ödem atıcı su tarifi: Ödem söktürücü detoks suyu nasıl yapılır?

Ödem Söktürücü Detoks Suyu Tarifi İçin Malzemeler

1 adet limon (kabuğu ile dilimlenmiş)

Yarım yeşil elma (kabuğu ile dilimlenmiş )

10 dal maydanoz

1 adet zencefil (ceviz büyüklüğünde)

1 adet salatalık (kabuğu ile dilimlenmiş )

1 litre su

Ödem Söktürücü Detoks Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir litre suyun içine bütün malzemeler dilimlenerek koyulur. Geceden bunlar yapılarak bir gece dolapta dinlendirilir. Sabah kalktığınız da suyu tüketmeye başlayınız. Tabi buna ek olarak 1. 5 litre su daha tüketiniz günlük 2. 5 litre suya tamamlayınız. Tabi bunu her gün yapınız ödem atarak şişliğinizi giderdiğinizi göreceksiniz.