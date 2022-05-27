  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Ödem atıcı su tarifi: Ödem söktürücü detoks suyu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ödem atıcı su tarifi: Ödem söktürücü detoks suyu nasıl yapılır?

Ödem atmaya yardımcı tarif burada...

Yeniakit Publisher
2022-05-27 16:51:00 - 2022-05-27 16:52:41
Ödem atıcı su tarifi: Ödem söktürücü detoks suyu nasıl yapılır?

Ödem Söktürücü Detoks Suyu Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 adet limon (kabuğu ile dilimlenmiş)
  • Yarım yeşil elma (kabuğu ile dilimlenmiş )
  • 10 dal maydanoz
  • 1 adet zencefil (ceviz büyüklüğünde)
  • 1 adet salatalık (kabuğu ile dilimlenmiş )
  • 1 litre su

Ödem Söktürücü Detoks Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir litre suyun içine bütün malzemeler dilimlenerek koyulur. Geceden bunlar yapılarak bir gece dolapta dinlendirilir. Sabah kalktığınız da suyu tüketmeye başlayınız. Tabi buna ek olarak 1. 5 litre su daha tüketiniz günlük 2. 5 litre suya tamamlayınız. Tabi bunu her gün yapınız ödem atarak şişliğinizi giderdiğinizi göreceksiniz.

Tahin pekmezin 10 besleyici faydası: Hangi pekmez neye iyi geliyor?
Tahin pekmezin 10 besleyici faydası: Hangi pekmez neye iyi geliyor?

Kadın - Aile

Tahin pekmezin 10 besleyici faydası: Hangi pekmez neye iyi geliyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay