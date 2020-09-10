Odeabank, uluslararası ARC Ödülleri'nden 4 ayrı ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Odeabank, dünyanın önde gelen uluslararası raporlama yarışması ARC Ödülleri'nde 4 ayrı kategoride ödül aldı.

Odeabank'tan yapılan açıklamaya göre, merkezi ABD'de bulunan MerComm kuruluşunun 34. kez düzenlediği yarışmada, bu yıl 75'ten fazla ülkeden toplam 1.690 rapor yarıştı.

Yarışmada Odeabank, "Görünenden Fazlası" temasıyla hazırladığı 2019 Faaliyet Raporu ile bankacılık alanında 4 kategoride ödül alan tek kuruluş oldu.



Söz konusu rapor, "İç tasarım" ile "Kapak fotoğrafı" kategorilerinde altın, "Geleneksel yıllık rapor: Uluslararası bankalar" kategorisinde gümüş ve "Baskı ve üretim" kategorisinde ise onur ödülüne layık görüldü.

ARC Awards, iş ve finans çevrelerinde önemli ödül törenlerinden biri olarak kabul ediliyor. ARC Awards'ın değerlendirmelerinde, raporun o yılki hikayesini anlatım biçimi, kullanılan dil, yaratıcılık ve tasarımsal algılanışı gibi kriterler dikkate alınıyor.