Odatv'nin hedef gösterdiği Ayasofya İmamı: Özlem Hanım kardeşimizdir

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Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'ı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hedef alan Odatv, Twitter'da bazı kesimler tarafından hedef haline gelen Mehmet Boynukalın'a verilen desteği Özlem Zengin'e karşı bir tepki olarak göstermeye çalışarak fitne çıkarmaya çalıştı.

Ayasofya İmamı'ndan 'kadın-erkek' vurgusu

Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın sosyal medya hesabı üzerinden kadınlara yönelik şiddet haberlerinde bazı medya organlarının kasıtlı olarak kadını erkeğe düşman etmeye çalıştığını vurguladı.

Cinayetin cinsiyet değiştirmediğini söyleyen Boynukalın “Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: “Sizin için kısasta hayat vardır” ilahi düsturudur.” ifadelerini kullandı.

Ayasofya İmamı paylaşımının devamında, Hucurat Suresi’nin 13. Ayetini paylaşarak “Ey insanlar! Şüphesiz, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz, Allah en iyi bilen ve her şeyden haberdar olandır (Hucurat suresi 13)” ifadelerini kullandı.

Feministlerin hedefi haline geldi

Bu açıklamalarından dolayı solak medya ve feministlerin yanı sıra Kübra Par, Hadi Özışık, Fatih Altaylı gibi bazı çevrelerin de hedefi haline gelen Boynukalın, hakarete uğrayarak ağır şekilde lince uğradı.

Özlem Zengin'den açıklama

Öte yandan Ayasofya İmamı’nın paylaşımıyla ilgili sorulan soruya AK Parti Milletvekili Özlem Zengin, "Ayasofya Camii imamı böyle bir konuda tweet atmamalı, doğru bulmuyorum. En azından 8 Mart'ta yapmamalıydı. Ama yine söylüyorum bu tweeti asla doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan nemalanan solak medya ise iki ismi karşı karşıya getirmenin yarışına girdi.

#Hadsizkübrapar Türkiye'nin gündemine oturdu

Habertürk yazarı Kübra Par’ın Mehmet Boynukalın’ı hedef alarak ‘hadsiz İmam’ ifadelerini kullanmış bunun ardından Ayasofya İmamı’na destek amaçlı açılan #Hadsizkübrapar etiketi Türkiye’nin gündemi olmuştu.

Belli kesimler tarafından kasıtlı olarak hedef haline gelen Ayasofya İmamı’na bugün Twitter’da #HocamızıYedirmeyiz başlığı ile bir hashtag açıldı.

Odatv, Boynukalın ile Zengin üzerinden fitne çıkarmaya çalışıyor

Odatv ise belli çevreler tarafından çirkin ifadelerin kullanılarak hedef haline getirildiği Mehmet Boynukalın ile AK Partili Özlem Zengin’i karşı karşıya getirerek fitne çıkarmaya çalışıyor.

Twitter'da Boynukalın'a verilen desteği Özlem Zengin'e karşı gibi göstermeye çalışarak 'Boynukalın AKP Grubu'ndan güçlü mü' başlığını attı.

Haberde, “Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın’a verilen büyük desteğin siyaseten Özlem Zengin’e verilmemesi “AKP grubu mu Boynukalın mı güçlü” sorusunu akıllara getirdi.” ifadelerini kullandı.

Ayasofya İmamı: Özlem Hanım kardeşimizdir

Mehmet Boynukalın ise Odatv’nin haberini alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

Boynukalın, “Meselem şahıslarla değil dememe rağmen birileri konuyu kişiselleştirmeye çalışıp fitne çıkarmaya çalışıyor; hakkımda söyledikleri yanlış olsa da Özlem Hanım bizim kardeşimizdir. Müslümanlar anlaşamadıkları konuları Allah'ın Kitabına ve Resûlünün sünnetine başvurarak çözerler.” ifadelerini kullandı.