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Medya odaTV, elektrik çarpmışa döndü! O düzenlemeye bile itiraz ettiler
Medya

odaTV, elektrik çarpmışa döndü! O düzenlemeye bile itiraz ettiler

Hükümetin, dar gelirlilerin elektrik zamlarından etkilenmemesi için faturalarda kademeli tarife modeline geçmesi odaTV'yi rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 15:51:00 -
odaTV, elektrik çarpmışa döndü! O düzenlemeye bile itiraz ettiler

Karanlık odakların odasından çıkmayan Odatv yine en iyi bildiği işi yaparak algı operasyonuna soyundu. Hükûmetin, dar gelirlilerin elektrik zamlarından etkilenmemesi için faturalarda kademeli tarife modeline geçmesini haberleştiren tetikçi internet sitesi, söz konusu düzenlemeye bile kulp takma gayretine girişti. Yeni sisteme göre, elektriği tasarruflu kullananlar için düşük tarife belirlenecek olmasına rağmen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın “Düzenleme yetersiz. Milletin derdine çare değil” iddialarına yer veren odatv, Tüketiciyi Koruma Derneği (Tükoder) Başkanı Aziz Koçal’ın “Bu düzenleme bir nevi vatandaşın gazını alma yöntemidir” herzeleriyle Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ’ın “Getirilen taslağın tam olarak ne olduğunu anlamadım” sayıklamasını aktarmayı da ihmal etmedi.

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