OdaTV Ekrem İmamoğlu'nun yanındaki Mahir Polat'a çaktı! Sinem Dedetaş'ın avukatlığına soyundu

RECEP YEŞİL

Üsküdar Belediye Başkanı CHP'li Sinem Dedetaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna göz dikti.

Sinem Dedetaş, geçtiğimiz günlerde, "İBB Başkanı olmaya hazır mısınız?" sorusuna, "Gayet hazırım" yanıtını vererek CHP içerisine bombayı bırakmıştı.

İmamoğlu birinci ağızdan konuşmasa da çevresindeki isimler üzerinden Dedetaş'a mesaj gönderdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, ismini anmadığı Sinem Dedetaş için şu ifadeleri kullandı:

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"Kariyerizm planına düşenler memleketin ve toplumun dertlerine sırtını döner, ülkenin içinde bulunduğu kaosu unutup kendi hesaplarına dönerler. Sol siyasette kariyerizm olmaz, dert arkadaşı olunur, sıra neferi olunur, eksiği tamam etmek için halka turap olunur. Halk bu zor günlerde verdiği mücadeleyi birilerinin kariyer planı için yapmıyor"

OdaTV Ekrem'in yanındaki Mahir'e çaktı! Sinem'in avukatlığına soyundu

İmamoğlu yancısı OdaTV ise Polat'a çakarak Dedetaş'ın avukatlığına soyundu.

OdaTV "İBB karıştı: Kariyerist eleştirisi... Mahir Polat kardeşini unuttu" başlıklı haberde Mahir Polat için "Ancak Mahir Polat'ın bu sözleri akıllara kardeşini getirdi. Bir devlet memuru olan Mahir Polat, kardeşini Şişli'den belediye meclis üyesi yaptı." ifadelerini kullandı.

Haberinde devamında ise "Mahir Polat da 31 Mart seçimlerinde İBB'den istifa ederek Fatih Belediye Başkan adayı oldu. Tüm desteklere rağmen seçimi kazanamayan Polat, İBB'ye geri döndü." denildi.

Söz konusu haberin son kısmında ise CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin Mahir Polat’a destek verdiği iddia edildi.

"Devlet kadrolarına akrabaları yerleştirmede siz kardeşsiniz..."

OdaTV, CHP'li belediyelerde kurulan aile saltanatını da bu haberle bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Liyakatı rafa kaldıran CHP'li isimler eş, dost ve akrabalarına kadro açmakta oldukça yetenekli.

Bilindiği üzere; yandaşlara kadro açmak için işçi ve emekçileri kapının önüne koyan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi Basri Onur Dedetaş, Ataşehir Belediyesi afet işleri müdürü olarak atanmıştı.

CHP'deki Mahir Polat - Sinem Dedetaş kavgası sonrası "Durun devlet kadrolarına akrabaları yerleştirmede siz kardeşsiniz kavga etmeyin" yorumları yapıldı.