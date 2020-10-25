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Gündem Oda TV 'nin 'boykot' üzüntüsü
Gündem

Oda TV 'nin 'boykot' üzüntüsü

Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye boykot çağrısı elinde patlarken karanlık ODA TV resmen üzüntüsünü dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:05:00 - 2020-10-25 16:20:10
Oda TV 'nin 'boykot' üzüntüsü

Suudi iş adamları tarafından yapılan gayri resmi boykot çağrıları karşılık bulmadı. Pazar günü açıklanan resmi verilere göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'de ithalatı Ağustos ayında önceki aya göre artış gösterdi.

Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı Ağustos ayında önceki aya göre arttı. Bir yılı aşkın süredir bazı Suudi Arabistan'dan Türk ürünlerine karşı boykot yönünde yapılan çağrılar pazara yansımadı.

Suudi İstatistik Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye'den yapılan ithalatın değeri Temmuz ayındaki 693,4 milyondan Ağustos ayında 833,6 milyon riyale (222,28 milyon dolar) yükseldi. Bu rakamlar Türkiye'yi Suudi Arabistan'a dokuzuncu en büyük ihracatçısı yaptı.

Bu gelişmelerle ilgili karanlık ODA TV haber yaptı. BBC Türkçe’den bölüm aktaran ODA TV, ‘BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Suudi Genel İstatistik Dairesi, Türkiye'den ithalatın Temmuz'daki 693,4 milyon riyal düzeyinden Ağustos'ta 833,6 milyon riyale (222,28 milyon ABD Doları) çıktığını duyurdu. Türk ihracatçılar bir süredir Suudi Arabistan'da yaşadıkları sorunların arttığını söylüyor. Suudi Ticaret Odası Başkanı Türk mallarına boykot çağırısı yaparken, başlıca süpermarket zincirleri artık Türk malı stoklamayacağını duyurmuştu’ şeklinde konuyu ele aldı.

Amerika hayranı ODA TV, sosyal medyada geçen ay boyunca Türk mallarına boykot çağrısı etiketlerini gündeme getirdi. Türkiye’de basın dahil olmak üzere çoğu kesimler Suudi yönetimine tepki gösterdi. Suudi Arabistan’ın boykot çağrısı resmen elinde patlarken, ODA TV, Suudi yönetim umduğunu bulamadı, amacına ulaşamadı diyemedi.

Suudi yönetime ince mesaj gönderen ve 'Türk boykotu lafta kaldı' ifadelerini kullanan ODA TV resmen üzüntüsünü dile getirdi.

Türkiye ile ilgili afişlerin yer aldığı eşyaları manşet görselinde yer veren karanlık ODA TV, 'Suudi Arabistan'da boykot böyle görüntülendi' dedi.

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