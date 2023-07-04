OceanGate Titanic gezisi için satışlarına devam ediyor!

Titanik’in enkazını görmek isteyen turistler geçtiğimiz haftalarda OceanGate isimli denizaltı aracıyla kaybolmuştu. Denizaltı’nın 3 bin metrede korkunç bir patlamayla parçalandığı ortaya çıkmıştı. 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından OceanGate‘in resmi internet sitesinde ileri tarihte yapılacak olan gezi planlarının hala kaldırılmadığı fark edildi...

SİTELERİNDEKİ GEZİLERİ İPTAL ETMEDİLER

Birçok ihmaller zincirinin ortaya çıktığı olayın ardından OceansGate firmasının henüz sitelerindeki gelecek gezileri iptal etmedikleri görüldü. Denizaltı keşif şirketi, siteye göre kişi başı 250.000 dolar maliyetle 2024’te Titanik’e 12-20 Haziran ve 21-29 Haziran olmak üzere iki görev listeliyor.