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Ekonomi Ocaklar söndürenin ocağı söner, oh olsun! Bira şirketi iflas etti
Ekonomi

Ocaklar söndürenin ocağı söner, oh olsun! Bira şirketi iflas etti

Yeniakit Publisher
2024-02-05 17:23:00 -
Ocaklar söndürenin ocağı söner, oh olsun! Bira şirketi iflas etti

Ocak söndüren bira fabrikası iflas bayrağını çekti. Bira fabrikası Ocak ayının sonunda üretimini durdurmak zorunda kaldı.

Ocak söndüren bira fabrikası iflas bayrağını çekti. Bira fabrikası Ocak ayının sonunda üretimini durdurmak zorunda kaldı.
Bira fabrikası, Ocak ayının sonunda üretim faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. İflasın temel sebebi, işletmenin tüm faaliyetlerini devralmayı planlayan bir yatırımcının bulunamaması olarak belirtildi.

Yatırımcı bulunamamasının diğer bir sebebi, bira fabrikasının uzun bir süredir gerekli bakım ve güncellemelere tabi tutulmamış olmasıydı.

 

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