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Spor Ocak ayından beri maça çıkmayan isimi alıyorlar!
Spor

Ocak ayından beri maça çıkmayan isimi alıyorlar!

Ocak ayında Marsilya'da kadrodışı kalan Alvaro Gonzalez'in Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'a önerildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 14:12:00 -
Ocak ayından beri maça çıkmayan isimi alıyorlar!

Ocak ayında Marsilya'da kadrodışı kalan Alvaro Gonzalez'in Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'a önerildiği belirtildi.

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim ön plana çıktı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre geçen sezon Ocak ayında Marsilya'da kadrodışı kalan Alvaro Gonzalez'in Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'a önerildiği belirtildi. Türk kulüplerinin yanı sıra Al-Nassr ve Valencia gibi ekiplere de önerilen İspanyol stoperle Beşiktaşlı yetkililerin görüştüğü öne sürüldü.

Son maçına Ocak ayında çıkan 32 yaşındaki İspanyol savunmacının Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Racing Santander altyapısında yetişen Alvaro Gonzalez, 2016'da Villarreal'e imza atmış, 3 yol sonra da Marsilya'ya transfer olmuştu. Gonzalez geçen sezon çıktığı 11 maçta 815 dakika forma giymişti.

 

 

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