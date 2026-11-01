Ocak ayında elektriğe %100 zam geliyor!!! Ali Karahasanoğlu: Yalandan besleniyorlar, sahtekarlıktan besleniyorlar

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, köşe yazısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Siyasetin yanı sıra elektrik faturalarına ilişkin yeniden gündeme gelen yüksek zam iddialarını da gündeme getiren Karahasanoğlu yalan haber yapan gazetelere ‘Hodri Meydan’ dedi.

Geçen yıl ekim ayından itibaren elektriğe yüksek oranlı zam geleceği yönünde haberler yayımlandığını hatırlatan Karahasanoğlu, özellikle “Ocak ayında elektriğe yüzde 100 zam geliyor” iddiasının kamuoyuna taşındığını belirtti.

Karahasanoğlu, bu kez de CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından elektrik faturaları üzerinden yeni iddiaların gündeme getirildiğini aktararak, dar gelirli vatandaşların faturalarında iddia edildiği gibi yüzde 80'e varan bir artış olup olmayacağı konusunda “Hodri meydan” ifadelerini kullandı.

Devlet desteğinin özellikle düşük gelirli ve düşük tüketimli hanelere yöneltilmesi gerektiğini belirten Karahasanoğlu, yüksek elektrik tüketenlerin ise faturalarını devlet desteği olmadan ödemesi gerektiğini ifade etti.

Benzer iddiaların önümüzdeki günlerde doğal gaz ve ilaç fiyatları üzerinden de gündeme getirileceğini öne süren Karahasanoğlu, yazısını çok sert ifadelerle tamamladı:

“Çünkü yalandan besleniyorlar, sahtekarlıktan besleniyorlar.”

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