DGS’nin ardından adaylar kaç puan aldıklarını hesaplamaya başladı. DGS’de her iki testten en az 0,5 ham puan alınması şartı bulunuyor. Testlerden birinde 0,5 ham puanın altında puan alınırsa DGS sonucu hesaplanmıyor. DGS sonucunu her iki testten alınan doğru yanlış sayıları ve ön lisans başarı puanı belirliyor. Adaylar ÖBP’nin ne olduğunu nasıl hesaplandığını merak etmeye başladı. İşte, detaylar.

ÖBP hesaplama 2020 | ÖBP nasıl hesaplanır

İfade ettiğimiz gibi DGS sonucu sınavdaki başarı ve ÖBP puanıyla hesaplanıyor. Ön lisans başarı puanı ise öğrencinin okuldaki başarısıyla ilgini.

ÖBP öğrencinin ön lisans eğitiminde yani 2 yıldaki not ortalamasıdır. Ön lisans not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendiriliyor) 0,8 ile çarpılarak ÖBP’ye dönüşüyor.

50 olan en düşük ortalama notunun ÖBP’si 40 olarak hesaplanıyor. Okul başarı ortalaması 100 olan bir kişinin ise ÖBP değeri 80 olarak hesaplanıyor.

Okul başarı puanı 50’nin altında olanların puanları değerlendirme 50 olarak alınıyor.