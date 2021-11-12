Obezite ve diş sağlığı semineri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Obeziteye dikkat çekmek amacıyla Viranşehir ilçesinde vatandaşlara yönelik seminer düzenledi. Demirci İlk ve Orta Okulunda düzenlenen seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Halk sağlığını ön planda tutan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halk Sağlığı İlçe Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Viranşehir İlçesi Demirci Mahallesinde Obezite ve Diş sağlığı konusunda vatandaşlara seminer verdi. Demirci mahallesine giden Sağlık personellerinin düzenlediği seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Seminerde Diyetisyen Hatice Kübra Kuş, Obezite hakkında katılımcılara bilgiler verirken, Fizyoterapist ve psikologlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Seminere katılan vatandaşların ücretsiz yağ ölçümü de yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Birimi ekipleri tarafından öğrencilere okuma kitabı, kalem, diş macunu ve diş fırçası ile tişört dağıtıldı. Okuma kitabı ve diş sağlığı seti alan öğrenciler ile Demirci Mahalle Muhtarı Kenan Bozkoç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.