Obezite hastalarını Covid-19’dan tüp mide ameliyatı korudu

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, tüp mide ameliyatı geçiren obezite hastalarının büyük bölümünün korona virüs (Covid-19) salgını dönemini sağlıklı olarak geçirdiklerini söyledi. Obezite ameliyatının kronik hastalıkları da tedavi ettiğini anlatan Dr. Ergenç, bu sayede obezite hastalarında hastalığın hafif seyrettiğini belirtti.

Çin’de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüsü, ülkeleri tehdit etmeye devam ederken, bilim insanları da aşı ve tedavi çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye ve yurt dışından bu güne kadar çok sayıda obezite hastasını tedavi eden Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, Covid-19 virüsü ve obezite ameliyatları ilişkisini değerlendirdi.

Araştırma yapıldı

Salgından önce tüp mide ameliyatı geçiren obezite hastalarının büyük bir kısmının Covid-19 virüsüne yakalanmadığını anlatan Dr. Ergenç, "Obezite, Tip 2 diyabet, kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, kalp krizi gibi hastalıklara neden olarak hastaların hayati risklerini artırıyor. Bilimsel araştırmalar, aşırı kilolu ve obez kişilerin, ciddi komplikasyonlara maruz kalma veya grip gibi enfeksiyonlardan ölme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Aşırı kilolu kişilerin bağışıklık sistemleri, sürekli olarak inflamasyonun hücrelere verdiği hasarı korumaya ve onarmaya çalışır. Tüm enerjisini iltihaplanmaya karşı kullanmak da, vücudun savunma sisteminin Covid-19 gibi yeni bir enfeksiyona karşı zayıf düşmesine neden olur. Tüp mide ameliyatı geçiren hastalarımızda bir araştırma yaptık. Çalışmamız, operasyonu geçiren hastalarımızda Covid-19 virüsü görülme sıklığının çok düşük olduğunu gösterdi" dedi.

Önemi daha iyi anlaşıldı

Tüp mide operasyonunun ardından hastaların diyabet, tansiyon gibi hayati risk oluşturan kronik rahatsızlıklardan kurtulduğunu aktaran Op. Dr. Tufan Ergenç, "Korona virüs hastalığı, kronik rahatsızlığı olan kişilerde daha ağır seyrediyor. Obezite ameliyatı sayesinde, hastada bulunan kronik hastalıklar da tedavi ediliyor. Bu yüzden obezite ameliyatı geçiren bireyler Covid-19 virüsü ile karşılaşsalar bile, hastalığı büyük oranda daha hafif bir seyirle atlatıyorlar. Salgın sürecinde obezite operasyonlarının önemi bir kez daha anlaşıldı" diye konuştu.