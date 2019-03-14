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Obezite cerrahisi ile kilolarından kurtulmaya başladı

Gaziantep’te yaşayan 36 yaşındaki Yasemin Özboz, yıllardır mücadele ettiği fazla kilolarından Özel Hastem Hastanesinde gerçekleştirilen obezite cerrahisi ile kurtulmaya başladı.

14 Mart 2019 Perşembe 14:55
Obezite cerrahisi ile kilolarından kurtulmaya başladı

Gaziantep’te yaşayan 36 yaşındaki Yasemin Özboz, yıllardır mücadele ettiği fazla kilolarından Özel Hastem Hastanesinde gerçekleştirilen obezite cerrahisi ile kurtulmaya başladı.


Yıllardır kilolarından şikayetçi olan Yasemin Özboz, yıllarca mücadelesine rağmen fazla kilolarından kurtulamadı. Her geçen gün daha da kilo alan Yasemin Özboz, yaptığı diyetlere rağmen kilo vermeyi başaramadı. Hastane hastane dolaşan Yasemin Özboz, gittiği bir merkezde ise mide katlama olarak da bilinen ’plikasyon’ tedavisi yaptırdı. Fakat eskisine oranla daha da fazla kilo almaya başlayan talihsiz kadın, yaptığı araştırma ve tavsiyelerin ardından Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz’a başvurdu. Revizyon cerrahisi uygulanan Yasemin Özboz, kilo vermeye başladı. 150 kilo olan Özboz, bir ayda 18 kilodan kurtuldu. Başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştuğu için mutluluğunu dile getiren Yasemin Özboz "Yıllardır fazla kilolarımdan ötürü çok şikayetçiydim, .bu durum yaşam kalitemi oldukça kötü, olumsuz yönde etkiliyordu. Kilolarımdan kurtulmak için plikasyon (mide katlama) operasyonu yaptırdım. Kilo vermeyi hayal ederken, hayal kırıklığına uğradım. Tam tersi kilo aldım. Bunun üzerine araştırmalarda bulundum. Tavsiyeler üzerine Dr. Emin Yılmaz bey’i tercih ettim. Ameliyatım çok iyi geçti , kısa sürede ayağa kalkıp yürüyebildim. 1 ayda sağlıklı bir şekilde 18 kilogram verdim. Kendimi çok iyi hissediyorum, çok mutluyum" diye konuştu.


Özboz,ameliyatını başarılı bir şeklide gerçekleştiren Dr. Emin Yılmaz, ekibine ve tüm hastane çalışanlarına da teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:55
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